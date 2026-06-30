遠藤航は「最後まで戦ってくれたみんなに感謝」

【ヒューストン（米テキサス州）＝木口慎太郎、林信登】歴史を変える勝利まで一歩届かなかった。

サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会で、日本代表は２９日（日本時間３０日）、決勝トーナメント１回戦でブラジルと対戦し、１―２で敗れた。先制ゴールで爆発した歓喜は、後半終了間際に悲鳴に変わった。声をからした日本サポーターたちは悔しさをかみしめながらも、最後まで走り抜いたサムライたちに惜しみない拍手を送った。

活躍した選手の恩師たちからも、称賛の声が寄せられた。

大会を通じ、ワントップとして攻撃の中心であり続けた上田綺世（あやせ）選手（２７）の出身校・鹿島学園高（茨城）サッカー部の鈴木雅人監督（５１）は、「日本の苦しい時間が長い中、要所でよく動いていた。世界で通用する姿を大舞台で見せてくれてありがとう」と健闘をたたえた。今大会２得点の活躍については「大きな財産になったはず」とし、「次の大会まで４年ある。まだ始まったばかりだ」と激励した。

オランダ戦のゴールで知名度が一気に上がった中村敬斗選手（２５）を中高時代に指導した三菱養和サッカークラブチーフコーチ兼ユース監督の生方修司さん（５７）は、「（元ブラジル代表の）ロナウジーニョに憧れてプレーをまねていた敬斗にとってブラジルは特別な相手だったと思う。Ｗ杯で点を取り、小さい頃からの一つの夢をかなえた。次は優勝を目指してほしい」とエールを送った。

神奈川県逗子市の逗葉高（現逗子葉山高）時代に伊東純也選手（３３）を指導した石川弘二さん（６３）は「ドリブルで切り込み、フリーキックのチャンスを作った場面は高校時代の活躍を思い出した。チュニジア戦では点を取ってくれてうれしかった。今はお疲れさまと言いたい」とねぎらった。

オランダ戦前に大会直前にけがで離脱した遠藤航選手（３３）は、Ｘ（旧ツイッター）に「最後まで戦ってくれたみんなに感謝」とつづり、応援したファンに対しては「本当にありがとうございました」とメッセージを投稿した。