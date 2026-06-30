『モロヘイヤのヌルヌル成分』で輝く瞳をとり戻す！めかぶと一緒に食べて効果UP！効果的な食べ方とは

『モロヘイヤのヌルヌル成分』で輝く瞳をとり戻す

キラキラと輝く瞳になるためのおすすめ食材は「モロヘイヤ」です。モロヘイヤには、目の角膜や水晶体に作用して、透明感や弾力性を保つための３つの栄養成分がそろっています。

目の輝きのもとは涙です。涙の水分が光を乱反射するので、十分にうるおっている瞳は輝いて見えます。ところが、年齢とともに涙腺が萎縮すると、涙の量が減ってしまいます。また若い人でも、ドライアイに悩む人が増えています。スマートフォンやパソコンなどを長時間使うことで、瞬きの回数が低下して涙が減ってしまうのです。このほか、空気の乾燥も影響します。

モロヘイヤのヌルヌル成分は、コンドロイチン硫酸です。この栄養成分には、関節痛の改善のほか、髪、肌などのアンチエイジング効果があります。体の色々な場所に保水性や弾力性を与え、栄養分の消化・吸収・代謝をサポートしているのです。成長期には体内でも盛んにつくられますが、年齢を重ねるほどその量は減少。瞳や肌、髪などのみずみずしさやハリを保つためには、ヌルヌル成分の豊富な食べものから補充することが大事です。

ほかにも、涙を保持する粘膜層をつくるビタミンAのもととなるβカロテンや、ブルーライトや紫外線から目を守るルテインも豊富。目の健康を守る３つの栄養素が全てそろう数少ない食材です。モロヘイヤで、美しい瞳をとり戻しましょう。

ヌルヌル食材のなかでもモロヘイヤは栄養価抜群

βカロテン、ビタミンB 群、ビタミンE、カルシウム、カリウム、鉄など栄養価が豊富なモロヘイヤは、瞳や髪のうるおいに効果的です。

＼アンチエイジングに：モロヘイヤ／

効果的な食べ方

さっとゆでてからおひたし、包丁でたたいて粘りを出して他の食材とあえるなど。ルテインは油と合わせると吸収率がアップするのでナムルもおすすめ。

注目の成分 コンドロイチン硫酸 ルテイン βカロテン ビタミンA、B 群、E 鉄 コンドロイチン硫酸が目・肌・髪をうるツヤに

コンドロイチン硫酸が目や肌に保水性や弾力性を与えてくれます。しっとりうるうるをキープするのに欠かせません。

３つの栄養素で、疲れ目をぱっちり目に

コンドロイチン硫酸、ビタミンA（βカロテン）、ルテインが疲れ目にうるおいと元気を与えてくれます！

＼ヌルヌル食材で効果アップ！：めかぶ／

コンドロイチン硫酸が豊富なめかぶとモロヘイヤはヌルヌル同士、最強の組み合わせ！一緒に食べることでアンチエイジングはもちろん、ダイエット、スタミナアップにも効果的です。

【出典】『1週間で勝手に-10歳若返る体になるすごい方法』著：管理栄養士 菊池 真由子