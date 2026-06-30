ＴＢＳの江藤愛アナウンサーが３０日、ＴＢＳ系「ひるおび！」に出演。同局に同期入社した女優・田中みな実の結婚を祝福した。

田中は２９日、元ＫＡＴ−ＴＵＮで俳優の亀梨和也と結婚することを発表。番組序盤でこの話題を取り上げ、江藤アナと田中の入社１年目に「アッコにおまかせ！」に出演した際の映像も流された。ＭＣの恵俊彰から「江藤さんの懐かしい映像も出てきましたが、同期ですもんね？」と水を向けられると、「みなさん知らない方のほうが多いかもしれませんが、２００９年に２人で唯一の同期で入ったんですけども」と説明した。

「実は今月会う予定をしていて、お天気とかいろいろあって会えなかったんですけど。きのうおめでとうってメールしたら『会って伝えたかったんだよ』って言ってくれて。うれしいじゃないですか。また来月会う約束をして、会いたいなと思うし、本当にハートのある女性なのでステキな家庭を築いていくんだろうなと思っていて。そしたらきょうご家族で『ひるおび！』見てくれてるって。『おめでとう』」と画面越しに祝福していた。