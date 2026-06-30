フジ・カンテレ系ドラマ「銀河の一票」が２９日、最終回を迎えた。投開票が行われた都知事選、果たして誰が当選したのか…。

与党・民政党から、幹事長の星野の強烈な後押しを受けて出馬した流星（松下洸平）、ＡＩエンジニアでコメンテーターの風間（梶裕貴）、スナックのママから幹事長の娘・茉莉（黒木華）の熱烈なラブコールで出馬を決意したあかり（野呂佳代）。最終回はいよいよ選挙戦のラストスパートへ。

一方で医学部長の死に関連する“告発の手紙”について、茉莉は陣営に迷惑がかかることを恐れ、あかり陣営から途中離脱し、父の秘書である雫石（山口馬木也）から事実を明かされる。

また、流星のもとには新たな手紙が。中には音声が入ったデータがあり、それを聞いた流星は選挙戦ラストデーで、応援に来た星野幹事長の前で驚きの行為に出る。

果たして都知事になったのは最後まで明るくクリーンに訴え続けたあかりなのか、風間なのか、はたまた最後に“爆弾”を投下した流星なのか。

ラストシーンでは風間陣営の事務所には「新党・風の翼」と書かれた紙が貼られ、スタッフたちが「次の統一地方選に向けて頑張って参ります」などと支持者に電話。風間は落選していたが、スタッフから「後援会長、都庁に向かう時間です」と呼びかけられており、どうやら新都知事の後援会長になった模様。

そして都庁では副知事が登庁するが、やってきたのは五十嵐（岩谷健司）、蛍（シシド・カフカ）、そして茉莉。あかりが当選か？と思わせる演出だが、最後の４人目にあかりが登場。そして昴（倉悠貴）が「日山知事」と呼びかけ、流星が登場。選挙は流星が勝利するも、ブレーンとなる副知事は民間からあかり陣営４人をそのまま起用するという、驚きの最後となった。

ネットも「最後の最後まで結果がわからないのが憎い演出だよね」「ラストで副知事が登庁からの知事、副知事勢ぞろいのシーンで気持ちもスカッとした」「今日から都知事は流星で茉莉たちが副知事なんだ。かっこいいじゃないか！」「あの４人が副知事になるラストは、Ｘで見事言い当てていた人がいたな」「あ、そっちかー。流星が副知事だと思ってた」など、反響を呼んでいた。