外為サマリー：１６２円台へドル高・円安進行、３９年半ぶりの水準に 外為サマリー：１６２円台へドル高・円安進行、３９年半ぶりの水準に

３０日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１６２円１３銭前後と前日午後５時時点に比べ３０銭程度のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８５円０９銭前後と同５０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１６１円９２銭前後で推移していたが、同５０分過ぎにドル買い・円売りが強まり１６２円台を突破。一時１６２円３７銭近辺まで上昇し、１９８６年１２月以来、３９年半ぶりのドル高・円安水準をつけた。政府が７月に策定する経済財政運営の指針「骨太方針」に、経済成長の実現に向け『適切な金融政策運営が行われることも非常に重要だ』と明記する方針を固めたと複数のメディアが報じており、日銀による追加利上げ観測が後退し、ドル買い・円売り要因に働いた、との見方が出ている。また、米国の利上げ観測は根強くドル買いの動きも出ている。２日の米６月雇用統計の発表が意識されている様子だ。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１４１６ドル前後と同０．００１０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。



出所：MINKABU PRESS