開催：2026.6.30

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 3 - 6 [レンジャーズ]

MLBの試合が30日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとレンジャーズが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はパーカー・メシック、対するレンジャーズの先発投手はタイラー・アレクサンダーで試合は開始した。

4回表、4番 ジェーコブ・バーガー 初球を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでレンジャーズ得点 CLE 0-1 TEX

5回裏、8番 ガブリエル・アリアス 初球を打ってセンターへのホームランでガーディアンズ得点 CLE 1-1 TEX、3番 チェース・デローター 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでガーディアンズ得点 CLE 2-1 TEX

6回表、4番 ジェーコブ・バーガー 初球を打ってセンターへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 CLE 2-2 TEX

7回表、8番 ニッキー・ロペス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでレンジャーズ得点 CLE 2-3 TEX、1番 ジャスティン・フォスキュー 2球目を打ってサードへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 CLE 2-4 TEX

7回裏、ピッチャー ジェーコブ・ジュニスがワイルドピッチでガーディアンズ得点 CLE 3-4 TEX

9回表、1番 ジャスティン・フォスキュー 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでレンジャーズ得点 CLE 3-5 TEX、さらにレフトがエラーでレンジャーズ得点 CLE 3-6 TEX

試合は3対6でレンジャーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレンジャーズのロビー・アルストロムで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はガーディアンズのパーカー・メシックで、ここまで7勝5敗0S。レンジャーズのラッツにセーブがつき、1勝1敗17Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-30 10:58:13 更新