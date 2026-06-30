NELKE・RIRIKOラジオレギュラー番組『そろそろ寝る件』放送決定「憧れのラジオDJ！」（RIRIKO）

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NELKEのRIRIKO（Vo＆Gu）が、DJを務めるFMヨコハマの新レギュラー番組『そろそろ寝る件』がスタートする。

初回は7月6日25時30分より放送される。

■「ラジオDJに憧れ過ぎて学生時代は放送委員に」（RIRIKO）

初回放送では、RIRIKOが自身初となるレギュラーラジオ番組への意気込みを語る他、NELKE結成までの歩みやバンドのルーツについてもトークを展開。さらに、事前にファンから募集したメッセージに答えるコーナーも実施し、RIRIKOの素顔や等身大の魅力を感じられる内容となっている。

以降も音楽活動の裏側や近況トーク、リスナーとの交流を通じて、RIRIKOならではの魅力を届けていく。

■RIRIKO コメント

NELKE初、レギュラーラジオ「そろそろ寝る件」

RIRIKO憧れのラジオDJ！

憧れ過ぎて学生時代は放送委員になり、好きに音楽流してマイクでDJごっこしていたら先生に見つかりすっごい怒られた経験を活かして、楽しい30分をお届けできるよう頑張ります！よろしくお願いします！

■番組情報

FMヨコハマ『そろそろ寝る件』

07/06（月）スタート

毎週月曜 25:30～

DJ：RIRIKO（NELKE）

■リリース情報

2026.07.01 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Greedy!!」

2026.07.08 ON SALE

DIGITAL EP『In Liminal』

■関連リンク

NELKE OFFICIAL SITE

https://www.nelke-official.com/