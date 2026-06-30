¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÌ±µÄ²ñ¤¬¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à³«ºÅ¡¡£Õ£Æ£Ï¤ò²Ê³ØÅª¤ËµÄÏÀ
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÌ±µÄ²ñ¤¬£²£¹Æü¤Ë£Õ£Æ£Ï¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤ò³«ºÅ¤·¡¢µÄ°÷¤äÀìÌç²È¤é¤Ï¡¢£Õ£Æ£Ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶õÁÛ¤äÅÔ»ÔÅÁÀâ¤È¤·¤Æ°·¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²Ê³ØÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¸¦µæ¤¹¤Ù¤¤À¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦£²£°¥ß¥Ë¥å¥Ã¥È¤¬£²£¹Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ï¡¢²Ê³Ø¼Ò²ñ³Ø¼Ô¥¢¥ë¥Î¡¼¡¦¥µ¥ó¡á¥Þ¥ë¥¿¥ó²¼±¡µÄ°÷¤È¡¢¿ô³Ø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¥Õ¥é¥ó¥¹µÄ²ñ²Ê³Øµ»½ÑÉ¾²Á¶É¤Î¸µ°Ñ°÷Ä¹¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¢¥ó¥ê¥¨²¼±¡µÄ°÷¤¬¶¦Æ±¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡£¤È¤â¤Ë²Ê³ØÅª¤«¤Ä¸·Ì©¤Ê¸¡¾Ú¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÁÆ¬¤Ç¥µ¥ó¡á¥Þ¥ë¥¿¥ó²¼±¡µÄ°÷¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤ÏÁêÈ¿¤¹¤ëÈ¿±þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶Ã¤¯¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢ÓÞ¾Ð¤¹¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤¢¤Ê¤¿¤Ï£Õ£Æ£Ï¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡Ù¤È»ä¼«¿È¤â²¿ÅÙ¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Åª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ë¶¯¤¯±Æ¶Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÎÌÜ·âÊó¹ð¤Î£¸£¹¡ó¤ÏÊÆ¹ñ¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤âÀâÌÀ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤»öÎã¤ÏÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥ê¥¨»á¤Ï¡Ö¤³¤ÎÌäÂê¤òÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆµÄÏÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢¹ñÌ±¤òÂåÉ½¤¹¤ëµÄ²ñ¤È¤¤¤¦¾ì¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì¤²òÌÀ¤ÎÌÜ·â»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸øÅªµ¡´Ø¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¸¦µæÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤Ç¤Ï¡¢¹Ò¶õµ»½Ñ¼Ô¤ä·³¡¦Ì±´Ö¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¡¢ÌÜ·â¼Ô¤é¤¬¾Ú¸À¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÎ©±§Ãè¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡Ê£Ã£Î£Å£Ó¡Ë¤Î£Õ£Æ£ÏÄ´ººµ¡´Ø¡ÖÌ¤³ÎÇ§¹Ò¶õ±§Ãè¸½¾Ý¸¦µæ¾ðÊó¥°¥ë¡¼¥×¡Ê£Ç£Å£É£Ð£Á£Î¡Ë¡×¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¯¥ë¥¿¡¼¥É½êÄ¹¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤Ï¡¢¾ðÊó¤ò¹¤¯¸ø³«¤·¡¢ÉÔÉ¬Í×¤ÊÈãÈ½¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Ä´ºº»ñÎÁ¤ò°ìÈÌ¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡££Ç£Å£É£Ð£Á£Î¤ÏÇ¯´ÖÌó£²£°£°·ï¤Î»öÎã¤òÄ´ºº¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÈ¼«¤ÎÊ¬Îà´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¤¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢£Ç£Å£É£Ð£Á£Î¤ÎÄ´ºº°÷¥®¥ë¡¦¥ß¥å¥ó¥·¥å»á¤Ï¡Ö¾Ú¸À¤Ï¸Þ´¶¤Ë¤è¤ë´Ñ»¡¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ²±¤äÊ¸²½¡¢¶µ°é¡¢¿®Ç°¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½¡¶µ´Ñ¤Ë¤âº¸±¦¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾Ú¸À¤Ë¤Ï¼ç´Ñ¤¬Æþ¤ê¹þ¤à¤¿¤á¡¢¿µ½Å¤ÊÉ¾²Á¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤äÆ°²è¡¢³Æ¼ï´ÑÂ¬µ¡´ï¤ÎµÏ¿¤È¤¤¤Ã¤¿µÒ´ÑÅª¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤é¤Îµ»½Ñ¤Ë¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢£Ç£Å£É£Ð£Á£Î¤ÏÄ´ºº¤·¤¿°Æ·ï¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥Æ¥´¥ê¡¼£Á¡ÖÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢´°Á´¤ËÀµÂÎ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¸½¾Ý¡×¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼£Â¡ÖÄ´ºº¤Î·ë²Ì¡¢¤ª¤½¤é¤¯ÀµÂÎ¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¸½¾Ý¡×¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼£Ã¡Ö¥Ç¡¼¥¿¤ä¾ðÊó¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¸½¾Ý¡×¡¢¥«¥Æ¥´¥ê¡¼£Ä¡ÖÄ´ºº¸å¤âÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¸½¾Ý¡×¡£¤½¤Î¤¦¤Á£Ä¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤ÏÁ´ÂÎ¤Î£³¡¦£±¡ó¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏÏ¢Ë®µÄ²ñ¤Ç£Õ£Æ£Ï¸øÄ°²ñ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¹ñËÉÁí¾Ê¤¬¡Ö£Õ£Æ£Ï¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÄ¶ÅÞÇÉ¤Î¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤«¤é¹Í¤¨¤ëÌ¤³ÎÇ§°Û¾ï¸½¾Ý²òÌÀµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡×¡ÊÄÌ¾Î¡¦£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢¡Ë¤¬³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÆ°¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢£Õ£Æ£Ï¸¦µæ²È¤ÎÃÝËÜÎÉ»á¤Ï¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¿Í¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¡á¥Þ¥¯¥½¥ó¥º¡¦¥é¥¤¥¨»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µÄ²ñ¤Ç½é¤á¤Æ£Õ£Æ£Ï¤òÏÀ¤¸¤¿¤Î¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç£±£¹£µ£´Ç¯¤Î¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢£·£²Ç¯¸å¤Ë¥·¥ó¥Ý¥¸¥¦¥à¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¥Ç¥«¥ë¥È¤Î¹ñ¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢À¯¼£²È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ê¤¯¡¢¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤ä¹Í¸Å³Ø¼Ô¤Î°Õ¸«¤â¸ò¤¨¡¢¡ØÈó¹çÍýÅª¤Ê£Õ£Æ£Ï¤ËÂÐ¤·²Ê³ØÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¡Ù¤¬ÏÃ¤·¹ç¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£À¯¼£²È¤ä·³¿Í¤¬¼´¤È¤Ê¤ëÊÆ¹ñ¤Î¾ðÊó³«¼¨¤È¤Ï°ìÉ÷°Û¤Ê¤ë¥Õ¥é¥ó¥¹Å¯³Ø¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢£Ç£Å£É£Ð£Á£Î¤¬¥«¥Æ¥´¥ê¡¼£Ä¤ÈÊ¬Îà¤·¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£à±§Ãè¿Íá¤Ø¤Î¸ÀµÚ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£