俳優のルイス・パートリッジとのおよそ2年間にわたった交際に終止符を打った、歌手のオリヴィア・ロドリゴ(23)が、女性アーティストだけの音楽フェスティバルを開催する。カリフォルニア州で開かれる「Daisy Chain Fields」には、シンガー・ソングライターのチャペル・ローンやリアリティショー出身のガールズグループ・KATSEYEの出演がすでに発表されている。



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オリヴィアはインスタグラムでこう告知している。「こんなにみんなにニュースを共有するのに興奮したことはない。このフェスティバルを長年夢見てきたけど、それが遂に現実になるなんて大感激！Daisy Chain Fieldsは出演ラインアップがすべて女性。全収益は女性や少女たちの地位向上や擁護を目的とするチャリティへと寄付される。喜びとコミュニティ、音楽が意味ある変化をもたらすと信じているから、このフェスティバルがまさにそれを実現することを願ってる。8月29日にみんなと叫んで、踊って、歌うことが心から待ちきれない!!!」



オリヴィアは、チケットによる収益がJohns Hopkins Center for Indigenous Health、プランド・ペアレントフッド、National Women’s Law Centerを含むチャリティ団体や非営利団体に寄付されることを発表している。



（BANG Media International／よろず～ニュース）