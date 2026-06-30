元ＡＫＢ４８の西野未姫が３０日、都内で行われたヘアケアブランド「つるりんちょ。」の新ＣＭ＆新製品発表会に出席した。５月１３日に自身のインスタグラムで第２子の頑馬（がんば）君誕生を発表して以降、初の公の場となった。

新商品のイメージカラーを意識し、白の衣装を着て登場。「２児の母にもなったので、清楚に母感を出しつつロングスカートにしました。子どもを産む前はミニスカートが多かったんですけど、今回はロングスカートで」とこだわりポイントを明かした。

その流れで、第２子についても言及。ＭＣから子育ての状況を聞かれると「めちゃくちゃ大変です。（子どもが）１人と２人は違って、生まれたばかりの新生児の赤ちゃんがすごい楽に感じます」と子育ての変化を明かした。現在は第１子の子育てに苦戦しているといい「新生児は寝てるかおっぱい飲むかしかしていないです」と話した。

この日、夫である笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱は別仕事があるため、頑馬君と共に会場に来たことを告白。「静かに待っててくれています。今は寝ています」と笑顔で語った。

子育てが多忙さから、ヘアケアを行う風呂の時間がなかなか取れていないそうで「（子どもが）２人になって特に（時間が）無い。長女がおとなしくて、新生児が寝ているときにひやひやしながら洗ってます」。日々のケアについては「時短でつやつやになるかを意識している」とポイントを明かした。

新商品にちなみ、「髪のドラマ」について問われると、西野は「髪を洗う時間１分」とフリップに一筆。「坊主の山本さんより早いかもしれない」と話すと、共に登壇したガンバレルーヤ、みりちゃむ（大木美里亜）を驚かせた。

西野は２０２２年１１月に、山本との結婚を発表。３１歳の“年の差婚”が話題となった。２４年１０月には第１子長女・にこりちゃんが誕生。今年１月に第２子妊娠を発表していた。