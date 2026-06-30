「胸を張って帰ってほしい」ブラジル代表守護神が号泣の田中碧にかけた言葉　激闘直後に示した敬意「これがサッカー。日本は評価されるべき」【W杯】

田中を抱きしめ、言葉をかけるアリソン(C)Getty Images

勝者となった者たちの敬意に溢れた振る舞いが反響を呼んでいる。

現地時間6月29日、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦が行われ、ブラジル代表は日本代表に2-1で勝利。2002年の日韓大会以来となる世界一に向けた一歩を踏み出した。

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29分に佐野海舟のゴールで先制をされる苦しい幕開けとなった一戦だったが、“サッカー王国”の威信をかけていたブラジルは、0-1で迎えた後半に反撃開始。日本守備陣を自陣深くに釘付けにすると、56分に攻め上がったカゼミーロがヘディングで同点弾をゲット。さらに後半アディショナルタイム5分には、敵ペナルティーエリア前でボールを奪取し、最後は途中出場のガブリエル・マルティネッリが逆転弾を流し込んだ。

とくに前半は苦しんだ。ボールこそ支配したブラジルだったが、出足の鋭かく、プレスのかけ方も組織立っていた日本の守備陣に付け入る隙はなし。左ウイングのヴィニシウス・ジュニオールを起点に打開を図ったが、なかなか切り崩せずに手を焼いた。

だからこそ、なのだろう。試合直後に守護神のアリソン・ベッカーは、ピッチ上で落胆し、茫然自失状態となっていた日本代表選手たちと互いの健闘を称え合った。とくに自身のボール処理の誤りから決勝弾を招き、大粒の涙を流した田中碧に対しては、言葉を交わしながら抱擁をした。