【ジョイフル】夏の新グランドメニューにうな丼やユーリンチーうどんが登場、人気メニューは値下げも

ジョイフルは、7月7日15時から「2026年夏の新グランドメニュー」の販売を開始する。暑い季節に向けた新メニューとして、うなぎメニューや「ユーリンチーうどん」を発売するほか、一部の人気メニューでは価格を引き下げる。

新メニューでは、炭火で香ばしく焼き上げてから蒸したうなぎを使用した「うな丼」「うなぎ二倍盛り重」と、つるモチ食感のうどんに唐揚げや野菜、特製甘酢ダレを合わせた「ユーリンチーうどん」を展開する。

また、原材料費や物流費の高騰に伴い一部メニューを価格改定する一方で、ワンコインランチの価格は据え置き、一部の人気メニューは値下げする。

【画像６点】新メニュー３種と値下げするメニュー３種を画像で見る

〈商品ラインアップ(価格は税込)〉

◆うな丼(お吸い物・漬物付)

肉厚でふっくらと焼き上げたうなぎを特製の甘辛いタレで仕上げた、ご飯との相性が良い一品。テイクアウト対応。

価格:1,142円

◆うなぎ二倍盛り重(お吸い物・漬物付)

ふっくらと焼き上げたうなぎを2倍盛りにしたボリューム感のあるメニュー。テイクアウト対応。

価格:1,802円

うなぎ二倍盛り重（お吸い物・漬物付）／1,639円（税込1,802円）

◆ユーリンチーうどん

出汁のうまみを感じるうどんに、甘酸っぱいユーリンチーソースを絡めた唐揚げ、レタス、トマトを合わせた夏向けの一品。

価格:878円

〈値下げを行うメニュー(価格は税込)〉

◆肉旨!厚切り豚肩ロースステーキ にんにく醤油

豚肩ロースに、にんにく醤油ソースを合わせた食べ応えのあるメニュー。77円値下げ。

価格:1,098円

肉旨！厚切り豚肩ロースステーキ にんにく醤油／999円（税込1,098円）

◆肉増し!牛焼肉とおろし唐揚げ定食

甘辛いタレの牛焼肉と、おろしポン酢で味わう唐揚げを組み合わせた定食。33円値下げ。

価格:1,285円

◆からだはぐくむ!薄切りビーフとミックスビーンズのパワーサラダ

薄切りビーフとミックスビーンズを、酸味の効いたフルーティーなドレッシングで仕上げたサラダ。33円値下げ。

価格:812円

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※店内飲食とテイクアウトでは、盛り付けなど商品内容が異なる場合がある。

※一部店舗では販売商品、販売時間、販売価格が異なる。

※22時〜翌5時は深夜料金として10%加算。

〈販売概要〉

販売開始:2026年7月7日(火)15時

販売店舗:ジョイフル全店(一部店舗除く)