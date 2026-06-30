【PERFECT GRADE 1/72 ミレニアム・ファルコン】 8月再販予定 価格:47,300円 ※6月30日11時より受注開始

BANDAI SPIRITSはプラモデル「PERFECT GRADE 1/72 ミレニアム・ファルコン」を8月に再販する。価格は47,300円。受注は6月30日11時より。

本商品は第1作『スター・ウォーズ／新たなる希望』に登場した「ミレニアム・ファルコン」の「1.7mの撮影用モデル」を徹底的に研究し、外観の造形はもちろん、コクピットやレーザー砲の内部に至るまで、一切の妥協を許さず忠実に再現。1/72スケール、全長482mmの大型サイズで商品化している。

外装はもちろん、内部ディテール構造まで徹底的に作りこんでおり、「コクピット」はシートやコンソール部分のパネル、壁面の計器類に至るまで、形状を再現。組みあげることで、「ミレニアム・ファルコン」を操縦することへの構造的な理解が深まる。「レーザー砲」は砲手のシートやレーザー砲のトリガーなどを内部に作り込み。そのうえで、精密に再現された4連装レーザー砲が被さる。戦闘時の砲手とレーザー砲の距離感なども体感できる。

発光ギミックも白色LEDで再現された「亜高速エンジン」。「ランディングギア・昇降口」は特徴的な3本脚がLEDに照らされ、劇中さながらの力強さで機体を支える。本箇所が発光することで駐機状態も再現可能。「コクピット」は劇中のコクピット同様に特徴ある後方パネルが発光する。

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