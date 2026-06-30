【ワシントン＝栗山紘尚、カイロ＝村上愛衣】米国のトランプ大統領は２９日、ホワイトハウスで記者団に、米イランの戦闘終結の最終合意に向けた協議が３０日にカタールの首都ドーハで開かれるとの認識を改めて示した。

イラン側は早期開催を否定している。

米国のキャロライン・レビット大統領報道官は２９日、米ＦＯＸニュースのインタビューで、イラン側が週内の協議を要請していると主張し、スティーブン・ウィトコフ中東担当特使とトランプ氏の娘婿ジャレッド・クシュナー氏が高官協議に参加すると述べた。高官協議に加え、実務者協議が行われる見通しだという。開催されれば、ホルムズ海峡の安全航行やイランの核問題などを巡り、意見を交わすとみられる。

イラン外務省のエスマイル・バガイ報道官は２９日、「いかなるレベルでも、米国と数日中に交渉を行う予定はない」と述べる一方、イラン代表団が今週、凍結資産解除などを協議するため、カタールを訪問することを明らかにした。ロイター通信は２９日、米国とイランは別々に仲介国のカタールとパキスタンと協議する見通しだと伝えた。