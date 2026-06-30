M!LKの吉田仁人（26）塩太智（25）曽野舜太（24）が30日、都内で「サマージャンボプレミアム」「サマージャンボ宝くじ」「サマージャンボミニ」発売記念イベントに登場した。

3人で新CMにゲスト出演中。今年はジャンボ宝くじ史上最高額となる一等前後賞合わせて12億円が当たる「サマージャンボプレミアム」を初めて実施することになり、この日は12億円のボリュームを実際に目にし、3人で興奮していた。

最近の自分史上最高の出来事を問われると、曽野は「とある音楽賞で最優秀賞をいただいて、壇上でハグし合った時の景色が忘れられなかった」と話し、吉田も「あの瞬間はみんな新鮮な顔をしていて、メモリアルでよかったです」と振り返った。M!LKは13日に行われた「MUSIC AWARDS JAPAN 2026」で、「最優秀ボーイズアイドルカルチャー楽曲賞」「最優秀バイラル楽曲賞」など5冠を獲得していた。

一方、塩は「今までXをやっていなかったので始めてみようと思って、何を投稿していいか分からなかったから、自宅で三点倒立した写真をアップしたら50万いいねもついて」と明かし、「“万バズ”とか言ったりしますけど、50万？ 最高じゃん！」と興奮気味に話していた。