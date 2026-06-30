サーティワン監修『シールブック』登場、実写シール53枚で店員気分が楽しめる＆繰り返し遊べる スマホのデコにも
講談社は、サーティワン アイスクリーム監修のシールブック『サーティワン アイスクリームやさん シールあそび』を29日に発売した。「サーティワン フレーバー総選挙2026」で1位に選ばれた「ラブポーションサーティワン」をはじめ、人気フレーバーを実写で再現したシール53枚を収録。店員になりきって楽しめるごっこ遊びや、トッピング遊びなどが体験できる内容となっている。
【写真たくさん】サーティワン総選挙1位の“あの味”も実写化！31監修のシールブック
収録されるシールは、本物のアイスクリームを撮影した実写デザインを採用。シールを台紙からはがすとアイスクリームの周囲が透明になる仕様で、ショーケースやコーンに貼ることで、本物さながらのアイスクリームショップを再現できる。
誌面には、ショーケースにフレーバーを並べる遊びや、注文内容に合わせてアイスクリームを作る「注文ゲーム」、オリジナルケーキをデコレーションするページなどを収録。貼ってはがせるシールのため、繰り返し遊ぶことが可能となっている。
また、シールはフチのない透明仕様のため、シールブックだけでなく、スマートフォンやパソコン、シール帳など身近なアイテムのデコレーションにも活用できる。実写ならではの存在感があり、サーティワンの人気フレーバーを身近に楽しめる仕上がりとなっている。
収録内容は「アイスクリームいっぱい！」「ちゅうもんゲーム」「ケーキをデコっちゃお！」「フレーバーマスターへのみち！」の4つの遊びを中心に構成。遊びながらフレーバーの名前を覚えられるほか、親子や友だち同士で注文役と店員役に分かれて楽しむこともできる。
【書誌情報】
・書名：『サーティワン アイスクリームやさん シールあそび（講談社MOOK）』
・定価：1540円（税込）
・サイズ：縦210ミリ×横220ミリ
・オールカラー本文：8ページ
・対象年齢：3歳以上
・発売日：6月29日
※発売日は書店によって異なる場合がある
※サーティワン アイスクリーム店舗での取り扱いはない
【写真たくさん】サーティワン総選挙1位の“あの味”も実写化！31監修のシールブック
収録されるシールは、本物のアイスクリームを撮影した実写デザインを採用。シールを台紙からはがすとアイスクリームの周囲が透明になる仕様で、ショーケースやコーンに貼ることで、本物さながらのアイスクリームショップを再現できる。
また、シールはフチのない透明仕様のため、シールブックだけでなく、スマートフォンやパソコン、シール帳など身近なアイテムのデコレーションにも活用できる。実写ならではの存在感があり、サーティワンの人気フレーバーを身近に楽しめる仕上がりとなっている。
収録内容は「アイスクリームいっぱい！」「ちゅうもんゲーム」「ケーキをデコっちゃお！」「フレーバーマスターへのみち！」の4つの遊びを中心に構成。遊びながらフレーバーの名前を覚えられるほか、親子や友だち同士で注文役と店員役に分かれて楽しむこともできる。
【書誌情報】
・書名：『サーティワン アイスクリームやさん シールあそび（講談社MOOK）』
・定価：1540円（税込）
・サイズ：縦210ミリ×横220ミリ
・オールカラー本文：8ページ
・対象年齢：3歳以上
・発売日：6月29日
※発売日は書店によって異なる場合がある
※サーティワン アイスクリーム店舗での取り扱いはない