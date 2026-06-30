【W杯2026】安住紳一郎アナ、現地記者に「サッカーそんなに詳しいはずじゃないのに…」 まさかの事実に謝罪「それは失礼しました！」
TBSの安住紳一郎アナが、6月30日放送の同局系『THE TIME,』（月〜金 前5：20）に生出演。「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」決勝トーナメント1回戦、日本VSブラジル戦を現地、米ヒューストンでレポートした並木航記者に謝罪するシーンがあった。
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番組はVTRで試合結果や現地の盛り上がりを中継を交えて伝えていた。ここで安住アナが、スタジアム周辺の取材などを続けていた並木記者に「並木さーん、聞こえますか？東京の安住です。ご無沙汰してます」とあいさつ。長時間にわたり取材を続ける様子に「もう並木さん、顔に疲れが出ちゃってるもんね、きょう1日お疲れ様でした」と呼びかけた。
並木記者は「あっ…お疲れ様でした。気温もなかなか高くてですね、すみません。本当にみなさん声を枯らして一生懸命している姿を見て、私が疲れてしまってはいけないなと今、反省しました」と恐縮した。
それを受け安住アナは「そこまで言うつもりじゃなかったんだけど（苦笑）。なんかちょっとね、試合会場の横でいろいろお話聞くのも大変だと思いますけれども。並木さん、経済部とか人事部長いので、サッカーそんなに詳しいはずじゃないのにリポートいろいろありがとうございました」と労った。
しかし並木記者から「あ、ありがとうございました。一応、元サッカー少年だったことはお伝えしておきます」と返され、「そうなんだ。ごめん。小学校の時やってたんですね」とお詫び。さらに「高校生のときまでサッカーをしておりまして…」と明かされ、スタジオは「すごい！」「結構長い間…」と驚きの様子。安住アナは改めて「ごめんごめん…それは失礼しました！皆さんによろしくお伝えください。ありがとうございました」と改めて謝罪した。
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番組はVTRで試合結果や現地の盛り上がりを中継を交えて伝えていた。ここで安住アナが、スタジアム周辺の取材などを続けていた並木記者に「並木さーん、聞こえますか？東京の安住です。ご無沙汰してます」とあいさつ。長時間にわたり取材を続ける様子に「もう並木さん、顔に疲れが出ちゃってるもんね、きょう1日お疲れ様でした」と呼びかけた。
それを受け安住アナは「そこまで言うつもりじゃなかったんだけど（苦笑）。なんかちょっとね、試合会場の横でいろいろお話聞くのも大変だと思いますけれども。並木さん、経済部とか人事部長いので、サッカーそんなに詳しいはずじゃないのにリポートいろいろありがとうございました」と労った。
しかし並木記者から「あ、ありがとうございました。一応、元サッカー少年だったことはお伝えしておきます」と返され、「そうなんだ。ごめん。小学校の時やってたんですね」とお詫び。さらに「高校生のときまでサッカーをしておりまして…」と明かされ、スタジオは「すごい！」「結構長い間…」と驚きの様子。安住アナは改めて「ごめんごめん…それは失礼しました！皆さんによろしくお伝えください。ありがとうございました」と改めて謝罪した。