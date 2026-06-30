◆米大リーグ カブス―パドレス（２９日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの今永昇太投手が２９日（日本時間３０日）、６勝目をかけ本拠のパドレス戦に先発。鈴木誠也外野手は「４番・ＤＨ」でスタメン出場した。

今永は初回、スプリット３連投で先頭のタティスを空振り三振。２番テーラーはバント失敗、空振りで追い込み、スプリットで２者連続三振とした。３番マチャドに対しては一転して直球を連投して１−２と追い込み、４球目も直球で右飛に打ち取り、３者凡退で立ち上がった。

２回先頭のアンドゥハーに左前ポテンヒットを打たれたが、５番フランス打席で一塁へけん制。判定はセーフだったが、チャレンジした結果、長い検証の結果アウトに覆った。１死無走者とするとフランスを三振、メリルを一ゴロに打ち取り、打者６人で２回までを終えた。カブスのけん制刺はこれが１５個目、今永個人も４つ目でともにメジャー最多となった。

３回はボガーツとフェルミンに連打を許し、クロネンワースの犠打で１死二、三塁。タティスの遊ゴロの間に生還を許し、１点を先取された。また４回も先頭のアンドゥハーに左翼フェンスの蔦に絡まる二塁打。フランスに安打され、１死後にボガーツに適時二塁打を打たれた。なお１死二、三塁とピンチが続いたが、後続を断った。鈴木の二塁打などで１点を返してもらった後の５回は１番タティスからの上位を３者凡退に仕留めた。５回まで７安打２失点４奪三振とした。

今永は２４日、メッツとのダブルヘッダー第２試合に先発。５回１／３を投げ３本塁打含む４安打４失点だったが、打線の援護もあり、５月７日レッズ以来の５勝目（６敗）を挙げている。