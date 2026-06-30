◆米大リーグ ブルージェイズ２―１メッツ（２９日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・メッツ戦に「４番・三塁」でスタメン出場し、３打数無安打で３試合、１２打席連続安打なしとなった。ブルージェイズは接戦を制して、連敗を「６」で止めた。

メッツの先発は、３４歳のマナイア。２４年に自己最多１２勝を挙げるなど、これまで４度の２ケタ勝利を挙げた実績のあるベテラン左腕だ。今季はリリーフでの登板が続いていたが、６月中旬から先発に戻っていた。岡本は初対戦だった。

初回に６連敗中のブルージェイズは、スプリンガーの左翼への”ランニング先頭弾”（記録は三塁打と中堅手の失策）で１点を先取。初回２死走者なしの岡本の１打席目は、カウント１―１から７６・１マイル（約１２２・５キロ）のスイーパーが右足に当たった死球だった。

４回先頭の２打席目は空振り三振。１０打席連続安打なしとなった。２―０となった６回２死走者なしの３打席目は打球速度６９・８マイル（約１１２・３キロ）というボテボテのゴロだったが、遊撃手・リンドアの失策で出塁したが、得点にはつながらなかった。２―１で１点をリードした８回の４打席目は無死一、二塁のチャンスだったが３番手右腕・ガーバーの前に見逃し三振に倒れた。

岡本は、２５、２６日（同２６、２７日）の本拠地・レンジャーズ戦では、２試合連続弾。１８、１９号を放ち、日本人の１年目の右打者では最多だった２００６年城島健司（マリナーズ）の１８本塁打を抜いた。その後の２７、２８日（同２８、２９日）の本拠地・レンジャーズ戦の２試合では８打数無安打と当たりが止まっていた。この日も快音響かず、３試合、１２打席連続安打なしとなった。

１９９６年６月３０日生まれの岡本。日本時間ではこの日が３０歳の誕生日だった。試合前には、メッツ・千賀滉大投手（３３）とグラウンドで談笑する場面もあった。