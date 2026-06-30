【秒で完食のなすレシピ】どっさりしし唐の香りと辛みが大正解『味噌バター鍋しぎ』

しょうがのきいたみそと、バターの深みを含んだなすが絶品。なす4本があっという間になくなる絶品炒めを紹介します。

豚こま入りで食べごたえも十分。しし唐辛子の薄い小口切り、大正解の組み合わせです！

『なすと豚こまのバターみそしぎ』のレシピ

材料（2人分）

なす……4個（約320g）

豚こま切れ肉……150g

しし唐辛子……8本

〈しょうがみそ〉

しょうがのすりおろし……1かけ分（約10g）

砂糖……大さじ1/2

みそ……大さじ1と1/2

みりん……大さじ1

水……大さじ1

サラダ油……大さじ1

酒……大さじ2

バター……10g

作り方

（1）材料の下ごしらえをする

なすはへたを切ってピーラーで皮をしま目にむき、幅2cmの輪切りにする。しし唐辛子はへたを切り、薄い小口切りにしてからさっと水にさらし、水けをきる。しょうがみその材料は混ぜる。

（2）豚肉となすを炒めて仕上げる

フライパンにサラダ油を強めの中火で熱し、豚肉を1分ほど炒める。なすを加え、上下を返しながら2分30秒ほど炒め、酒をふってさっと炒める。しょうがみそ、バターを加え、なすに吸わせるように1分30秒ほど炒め合わせる。しし唐辛子を加えてさっと混ぜる。

POINT

なすに味をしっかり吸わせるため、断面の多い切り方になっています。切り方、サイズを記載通りにして、余すところなくうまみをからませて。

たっぷり作っても秒で完食。ご飯はおかわりしちゃってください！

堤 人美ツツミ ヒトミ 料理家 出版社勤務、料理研究家のアシスタントを経て独立。素材の持ち味を生かした、作りやすくておいしく、おしゃれなレシピにファンが多い。書籍、雑誌、広告などで幅広く活躍中。『気軽にできて、とびきりおいしい！ グラタン・ドリア』（Gakken）など著書多数。 詳細はこちら 教えてくれたのは…

（『オレンジページ』2026年6月17日号より）