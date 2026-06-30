見取り図・盛山晋太郎、「まだ受け止められてません」W杯・日本対ブラジル戦に悔しさにじませる「こんなに応援する存在は…」
サンリオ監修の新ブランド『sanrio house（サンリオハウス）』がきょう30日から、梅田のルクア大阪にオープンする。西日本初上陸となる2号店のオープン記念イベントのゲストに、ゆうちゃみと盛山晋太郎（見取り図）が登壇した。
【全身ショット】ハローキティグッズを身にまとい登場したゆうちゃみ
ゲストとして登壇したゆうちゃみと盛山は、大人気アイテム「クリアタンブラー」や「ハローキティ フェイストートバッグ」などのルクア大阪限定カラー商品に大興奮。オープニングセレモニーに、ハローキティやマイメロディも参加。サンリオキャラクターのぬいぐるみが詰まったくす玉を割ってオープンを祝福した。
きょう午前2時に「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」決勝トーナメント1回戦、日本vsブラジルが行われたこともあって、話題はサッカーへ。チュニジア戦をコンビで現地観戦もした盛山は「本当に残念な結果でした。まだ受け止められてません。やっぱ現地に行かせてもらった分、悔しさがね…」とうなだれつつ「でも、この日本のサッカーが世界の人に認知されて応援されてるなっていうのを現地ですごい感じたんで、ほんとに4年後期待ですね」と語った。
「自分の人生とか家族の人生以外でこんなに応援する存在はもう日本代表なので、これからも期待したいと思います」と日本代表にエールを送った。朝からのイベントだったが、東京での観戦後、飛行機で大阪入り。「とにかく気絶するように寝てました。気づいたら伊丹にいました」と振り返った。
一方のゆうちゃみは「今回初めて、日本代表戦見たんですよ！すっごいサッカー大好きになっちゃって、ユニフォームまで買ってスポンサーがマクドやったからマクド買ってめっちゃ楽しみました」と日本代表戦に大盛り上がり。きょうは朝からのイベントだったが、大阪で友人たちと一緒に観戦したそうで「ほんま寝てないです。それぐらい楽しみにしてました」と語っていた。
『sanrio house』は、アパレルやビューティーアイテム、ホームグッズ、フードなど、サンリオキャラクターを新たな視点で表現したオリジナルアイテムを販売するマッシュスタイルラボによる新ブランド。
エントランスでは、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミの等身大フィギュアがお出迎え。店内は、オリジナルぬいぐるみでデザインされたシャンデリアやランプ、ハート形のインスタレーションなどが随所にディスプレイされ、どこを切り取ってもフォトジェニックな空間となっている。
【全身ショット】ハローキティグッズを身にまとい登場したゆうちゃみ
ゲストとして登壇したゆうちゃみと盛山は、大人気アイテム「クリアタンブラー」や「ハローキティ フェイストートバッグ」などのルクア大阪限定カラー商品に大興奮。オープニングセレモニーに、ハローキティやマイメロディも参加。サンリオキャラクターのぬいぐるみが詰まったくす玉を割ってオープンを祝福した。
「自分の人生とか家族の人生以外でこんなに応援する存在はもう日本代表なので、これからも期待したいと思います」と日本代表にエールを送った。朝からのイベントだったが、東京での観戦後、飛行機で大阪入り。「とにかく気絶するように寝てました。気づいたら伊丹にいました」と振り返った。
一方のゆうちゃみは「今回初めて、日本代表戦見たんですよ！すっごいサッカー大好きになっちゃって、ユニフォームまで買ってスポンサーがマクドやったからマクド買ってめっちゃ楽しみました」と日本代表戦に大盛り上がり。きょうは朝からのイベントだったが、大阪で友人たちと一緒に観戦したそうで「ほんま寝てないです。それぐらい楽しみにしてました」と語っていた。
『sanrio house』は、アパレルやビューティーアイテム、ホームグッズ、フードなど、サンリオキャラクターを新たな視点で表現したオリジナルアイテムを販売するマッシュスタイルラボによる新ブランド。
エントランスでは、ハローキティ、シナモロール、マイメロディ、クロミの等身大フィギュアがお出迎え。店内は、オリジナルぬいぐるみでデザインされたシャンデリアやランプ、ハート形のインスタレーションなどが随所にディスプレイされ、どこを切り取ってもフォトジェニックな空間となっている。