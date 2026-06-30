遠藤憲一、『大追跡』撮影でサプライズバースデー 大森南朋＆相葉雅紀＆松下奈緒が祝福「こんな手のこんだ誕生日は初めて」
俳優の大森南朋、相葉雅紀、松下奈緒がトリプル主演するテレビ朝日系連続ドラマ『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜Season2』（毎週水曜 後9：00／7月22日スタート）の公式インスタグラムが30日までに更新された。28日に誕生日を迎えた遠藤憲一へのサプライズバースデーの模様が報告された。
【画像】豪華すぎるキャストが並ぶ『大追跡』Season２メインビジュアル
昨年7月、テレビ朝日の水曜9時枠10年ぶりの新シリーズとしてスタートした『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係』。平成21年（2009年）に警視庁に新設された、分析・追跡捜査の専門部隊【SSBC＝捜査支援分析センター（Sousa Sien Bunseki Center）】、その中でも殺人・強盗・放火などの凶悪犯罪を担当する“捜査一課を専門に支援する別班”、【SSBC強行犯係】を舞台にした刑事ドラマだ。遠藤は警視庁捜査一課長・八重樫雅夫役を演じている。
動画ではリハーサル中、相葉、大森、松下らメインキャストとともに真面目にセリフを確認していると突然、モニターに遠藤の写真が。そこでスタッフ・キャスト一同がハッピーバースデーを合唱し、部下役の松下が花束を贈呈。ハグをかわすとケーキも登場し、遠藤は「こんな手のこんだ誕生日は初めて」と喜んだ。
さらにインスタグラムでは集合写真や巨大ケーキと遠藤のショットも投稿されており、ファンからは「めっちゃ楽しそう」「このファミリー感も尊い」「エンケンさん愛されてますね」と和やかな現場のチームワークに反響が集まっている。
【画像】豪華すぎるキャストが並ぶ『大追跡』Season２メインビジュアル
昨年7月、テレビ朝日の水曜9時枠10年ぶりの新シリーズとしてスタートした『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係』。平成21年（2009年）に警視庁に新設された、分析・追跡捜査の専門部隊【SSBC＝捜査支援分析センター（Sousa Sien Bunseki Center）】、その中でも殺人・強盗・放火などの凶悪犯罪を担当する“捜査一課を専門に支援する別班”、【SSBC強行犯係】を舞台にした刑事ドラマだ。遠藤は警視庁捜査一課長・八重樫雅夫役を演じている。
さらにインスタグラムでは集合写真や巨大ケーキと遠藤のショットも投稿されており、ファンからは「めっちゃ楽しそう」「このファミリー感も尊い」「エンケンさん愛されてますね」と和やかな現場のチームワークに反響が集まっている。