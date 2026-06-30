「適応障害」と診断され治療を受けていることを公表したセクシー女優星乃莉子（27）が30日までにXを更新。活動再開を報告した。

星乃は【活動再開のご報告】とし、「この度は、イベント活動休止によりファンの皆様、関係者の皆様には多大なるご心配とご迷惑をおかけしましたこと、心よりお詫び申し上げます」と謝罪するとともに、「改めて活動を8月中旬より再開し、ひとつひとつのお仕事に真摯に向き合いながら、より良い形で皆様にお応えできるよう努めてまいります」と意気込みをつづった。

星乃は6日に都内2店の書店で写真集「Leoへ」の発売記念イベントを予定していたが、体調不良で開催延期となり、その後、中止を発表。自身のXで「本当にすみません ごめんなさい もう人前に出るのが怖いんです どんだけ頑張っても複数の人の目線や知らない人に血の気が引いて一人で現場に入ることが怖くて手足が動かなくなるんです、本当にごめんなさい」と告白し、謝罪。その後の投稿では「去年の暮れ、活動休止前頃から、パニック障害や離人症など様々な症状を伴って適応障害と診断され治療を続けていました」と公表した。