日本テレビ系『ヒルナンデス！』で６月３０日（火）、新企画「ラン・キング長田のランキングだらけ旅」が放送される。チョコレートプラネット・長田庄平扮する新キャラクター“ラン・キング長田”が、俳優の綱啓永、Hey! Say! JUMPの有岡大貴、佐藤栞里とともに、東京・浅草エリアの「ランキング１位」に選ばれた人気スポットを巡る。

新企画では、世の中にあふれるさまざまなランキングを知り尽くすという設定の“ラン・キング長田”が、浅草の話題スポットを独自の視点で案内。爆笑ロケを繰り広げながら、グルメや体験スポットなど、人気ランキング１位の魅力を紹介していく。

一行が最初に訪れるのは、浅草エリアでネット予約可能な１０００軒以上の飲食店の中で予約ランキング１位となった「江戸肉割烹 さゝや」。人気メニューの「牛鍋」は、大きなブロック肉をキャラメリゼし、仕上げに“わたあめ”を溶かして甘みを加えるという独特の調理法が特徴。さらに「卵黄入りとろろメレンゲ」とともに味わう一品に、出演者たちは「雲を食べているみたい！」と驚きの声を上げる。

続いて訪れるのは、東京都内の人気たい焼きランキング１位の「求楽（ぐらく）」。自分でたい焼きを焼くことができる体験型ショップで、定番のあんこやカスタードに加え、「ホットドッグ風」や「キーマカレー」など食事系たい焼き作りにも挑戦する。外はサクサク、中はとろりとした焼き上がりに、有岡は「朝ごはんに毎日食べたい！」と絶賛する。

さらに、東武浅草駅直結の商業施設「EKIMISE」の屋上で開催されている「浅草エキミセ屋台村」にも足を運ぶ。同スポットは、関東エリアのBBQイベント人気ランキング１位として紹介され、東京スカイツリーを望むロケーションで、手ぶらで楽しめるバーベキューや屋台グルメの食べ放題が人気を集めている。

新キャラクター“ラン・キング長田”による強引ながらもテンポの良い進行と、ランキング１位スポットを次々と巡る新企画。笑いと最新トレンドを同時に楽しめるロケ企画として注目を集めそうだ。