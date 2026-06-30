»°°æÉÔÆ°»º¡¢ÊªÎ®¡¦¸¦µæ»ÜÀß¡¦¥é¥Üµ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿Ê£¹ç¶ÈÌ³»ÜÀß¡ÖMFIP³¤Ï·Ì¾&forest¡×½×¹©
»°°æÉÔÆ°»º¤Ï6·î30Æü¡¢¿ÀÆàÀî¸©³¤Ï·Ì¾»Ô¤Ç³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿Ê£¹ç¶ÈÌ³»ÜÀß¡Ö»°°æÉÔÆ°»º¥¤¥ó¥À¥¹¥È¥ê¥¢¥ë¥Ñ¡¼¥¯³¤Ï·Ì¾(MFIP³¤Ï·Ì¾) ¡õforest¡×¤ò½×¹©¤¹¤ë¡£
MFIP³¤Ï·Ì¾ ¡õforest ³°´Ñ
Æ±»ÜÀß¤Ï¡¢Ê£¿ô¥Æ¥Ê¥ó¥È·¿¤ÎÊªÎ®ÍÑÅÓ¤ò´Þ¤à»ÜÀß¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ·úÊª¹½Â¤¤Î°ìÉô¤ËÌÚÂ¤¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢Æ±¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¡õforest¡×¤ÎÂè1¹æÊª·ï¤È¤Ê¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
»ÜÀß¤ÏÃÏ¾å4³¬·ú¤Æ¤Ç¡¢1¡¦2³¬¤òÊªÎ®ÍÑÅÓ¡¢3¡¦4³¬¤ò¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¸¦µæ»ÜÀß¡¢¥é¥ÜÅù¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥æ¡¼¥¹¶è²è¤Ç¹½À®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á´¥Õ¥í¥¢¤ËµëÇÓ¿åÀßÈ÷¤òÈ÷¤¨¤ë¤Û¤«¡¢Èó¾ïÍÑÈ¯ÅÅµ¡¤â´°È÷¡£¤¹¤Ç¤Ë¿·ÆüËÜ¶õÄ´¤Î¸¦µæ³«È¯µòÅÀ¤ä¡¢²£²Ï¥ì¥ó¥¿¡¦¥ê¡¼¥¹¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¡¢¥Õ¥¡¥¹¥Þ¥Ã¥¯¤Î¸¡ºº¥é¥Ü¤ÎÆþµï¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¿ÍÍ¤Ê»º¶È¤¬½¸ÀÑ¤¹¤ë¿·»º¶ÈÁÏÂ¤µòÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
¹½Â¤ºà¤äÆâÁõ¤Î°ìÉô¤ËËÌ³¤Æ»¤Ë¤¢¤ëÆ±¼Ò¥°¥ë¡¼¥×ÊÝÍÎÓ¤Î¥È¥É¥Þ¥ÄºàÅù¤ò»ÈÍÑ¡£ÌÚÂ¤¤È¤·¤¿ÉôÊ¬¤ÏÅ´¹üÂ¤¤Ç·úÃÛ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤âÄã¸º²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£ÌÚºà»ñ¸»¤ÎÄ´Ã£¤«¤é»Ü¹©¤Þ¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡ÖSGEC¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈCoCÇ§¾Ú¡×¤òÆ±¼Ò¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢²°¾åÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡ÖNearly ZEB¡×¤äBELSºÇ¹âÉ¾²Á(À±6)¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚÂ¤¶¦ÍÑÉô Æâ´Ñ
¤Þ¤¿¡¢³¤Ï·Ì¾±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó10Ê¬¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÏ°è¶¦À¸¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤â¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£³¤Ï·Ì¾»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÉßÃÏÆâ¤ËÌó2,000Ö¤Î¡ÖÃæ±ûÂè°ì¸ø±à¡×¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ù¥ó¥Á¤òÇÛÃÖ¤·¤¿ÊâÆ»¾õ¶õÃÏ¤òÀß¤±¤ë¡£´ÛÆâ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤òÀ°È÷¡£Æþµï´ë¶ÈÆ±»Î¤¬¸òÎ®¤Ç¤¤ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÉÕ¤¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÖEBINA HUB¡×¤òÀ°È÷¤·¡¢¥ï¡¼¥«¡¼¤Î²÷Å¬À¤È´ë¶È´Ö¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
Ãæ±ûÂè°ì¸ø±à
MFIP³¤Ï·Ì¾ ¡õforest ³°´Ñ
Æ±»ÜÀß¤Ï¡¢Ê£¿ô¥Æ¥Ê¥ó¥È·¿¤ÎÊªÎ®ÍÑÅÓ¤ò´Þ¤à»ÜÀß¤È¤·¤Æ¹ñÆâ¤Ç½é¤á¤Æ·úÊª¹½Â¤¤Î°ìÉô¤ËÌÚÂ¤¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢Æ±¼Ò¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¡õforest¡×¤ÎÂè1¹æÊª·ï¤È¤Ê¤ë¡£
¥á¥¤¥ó¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹
¹½Â¤ºà¤äÆâÁõ¤Î°ìÉô¤ËËÌ³¤Æ»¤Ë¤¢¤ëÆ±¼Ò¥°¥ë¡¼¥×ÊÝÍÎÓ¤Î¥È¥É¥Þ¥ÄºàÅù¤ò»ÈÍÑ¡£ÌÚÂ¤¤È¤·¤¿ÉôÊ¬¤ÏÅ´¹üÂ¤¤Ç·úÃÛ¤·¤¿¾ì¹ç¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤âÄã¸º²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£ÌÚºà»ñ¸»¤ÎÄ´Ã£¤«¤é»Ü¹©¤Þ¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡ÖSGEC¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈCoCÇ§¾Ú¡×¤òÆ±¼Ò¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¼èÆÀ¤·¤¿¤Û¤«¡¢²°¾åÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡ÖNearly ZEB¡×¤äBELSºÇ¹âÉ¾²Á(À±6)¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÚÂ¤¶¦ÍÑÉô Æâ´Ñ
¤Þ¤¿¡¢³¤Ï·Ì¾±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó10Ê¬¤È¤¤¤¦Î©ÃÏ¤ò³è¤«¤·¡¢ÃÏ°è¶¦À¸¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤â¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£³¤Ï·Ì¾»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÉßÃÏÆâ¤ËÌó2,000Ö¤Î¡ÖÃæ±ûÂè°ì¸ø±à¡×¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Ù¥ó¥Á¤òÇÛÃÖ¤·¤¿ÊâÆ»¾õ¶õÃÏ¤òÀß¤±¤ë¡£´ÛÆâ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥»¥×¥È¤¬°Û¤Ê¤ë2¤Ä¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤òÀ°È÷¡£Æþµï´ë¶ÈÆ±»Î¤¬¸òÎ®¤Ç¤¤ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÉÕ¤¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¡ÖEBINA HUB¡×¤òÀ°È÷¤·¡¢¥ï¡¼¥«¡¼¤Î²÷Å¬À¤È´ë¶È´Ö¤Î¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡£
Ãæ±ûÂè°ì¸ø±à