北中米ワールドカップ

サッカーの北中米ワールドカップを戦う日本代表は29日（日本時間30日）、米テキサス州ヒューストンでの決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。1-2で逆転負けを喫した。試合後、堂安律が自身のSNSを更新。「本当に悔しいです」などと記した。

日本は前半に佐野のゴールで先制。1-0で試合を折り返した。しかし、後半にカゼミーロのヘディングで同点に追いつかれると、後半アディショナルタイムにマルティネッリに決勝点を奪われて敗れた。

堂安は「カタール大会が終わった日から、この大会のために全員がすべてを懸けて準備をしてきました。アスリートの世界は結果がすべてです。その結果を残せなかったことが本当に悔しいです」と試合を振り返った。それでも、「ここで終わりではありません。これからも日本サッカーへの応援をよろしくお願いします」と記していた。

以下、全文。

このW杯での挑戦は、ここで終わりました。

カタール大会が終わった日から、この大会のために全員がすべてを懸けて準備をしてきました。

アスリートの世界は結果がすべてです。その結果を残せなかったことが本当に悔しいです。

それでも、この数年間積み重ねてきたものが無駄だったとは思いません。一人ひとりが本気で積み重ねた時間は、次の世代へ、そしてまたその次の世代へと受け継がれていき、そしてその先に、日本サッカーの夢であるワールドカップ優勝があると、僕は信じています。

そして今大会は、これまで以上に多くの方が僕たちと同じ夢を信じてくれていることを強く感じました。

現地まで足を運んでくれた皆さん、そして日本から、世界中から声援を送ってくれた皆さん。本当にありがとうございました。

この悔しさも、日本サッカーの歴史の一部です。

ここで終わりではありません。

これからも日本サッカーへの応援をよろしくお願いします。