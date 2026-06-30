猫がマタタビに反応する成分が虫よけに！ GSアライアンス「ネペタラクトール系天然由来虫よけスプレー」

記事ポイント マタタビ由来のネペタラクトールがディートに匹敵する蚊の忌避効果を持つ天然成分でありながら化学合成品より肌への負担が少なく子どもにも配慮した設計GSアライアンスが独自合成法で大量生産を実現し2026年6月29日から販売開始 マタタビ由来のネペタラクトールがディートに匹敵する蚊の忌避効果を持つ天然成分でありながら化学合成品より肌への負担が少なく子どもにも配慮した設計GSアライアンスが独自合成法で大量生産を実現し2026年6月29日から販売開始

GSアライアンスは、マタタビ由来の天然成分「ネペタラクトール」を使った虫よけスプレーを開発し、2026年6月29日（前後する可能性あり）から雑貨として販売を開始します。

ディートや化学合成品に代わる選択肢として、天然由来でありながら高い蚊の忌避効果が期待できる製品です。

GSアライアンス「ネペタラクトール系天然由来虫よけスプレー」

販売開始：2026年6月29日（予定）販売形態：雑貨主成分：ネペタラクトール（マタタビ由来天然成分）開発者：森 寛（理学博士）/ GSアライアンス

GSアライアンスは、脱炭素・カーボンニュートラル社会の実現を目指して環境・エネルギー分野の先端技術を研究開発している企業です。今回の虫よけスプレーは、同社研究者が独自の合成方法でネペタラクトールの大量生産を可能にし、天然成分を主体とした忌避剤として商品化しました。

蚊の忌避剤の課題とネペタラクトールの位置づけ

長年にわたって最も普及してきた虫よけ成分はディート（DEET）です。

ディートは50年以上の使用実績を持ち、蚊だけでなくマダニ・ブユ・アブなどにも高い忌避効果を発揮します。

しかし子どもへの毒性・副作用が指摘されており、12歳未満は30％配合品を使用できず、6ヶ月未満の乳児はディート配合製品そのものが禁止されています。また樹脂やプラスチックを溶かすという特性もあります。

ディートに代わって普及が進んでいるイカリジン（Icaridin）は、日本では2015年に承認された成分で、肌への刺激が少なく子どもでも使用でき、プラスチックや合成繊維を傷めません。

一方、ラベンダー・レモングラス・ハッカ・シトロネラなどの天然ハーブ系忌避剤は安全性が高い反面、忌避効果が弱く持続時間も短いという課題があります。

ネペタラクトールはその中間に位置する成分で、マタタビなどの植物から得られる天然由来でありながら、蚊に対する忌避効果はディートに匹敵するか、それを上回る可能性があるとされています。

ネペタラクトールとは - 猫の行動が解き明かした防衛機構

ネペタラクトールは、マタタビに含まれる主要な化学成分です。

2021年に岩手大学や名古屋大学などの研究によって、猫がマタタビに反応する主因物質であることが解明されました。

同研究では、猫がマタタビの葉を噛んだり顔を擦り付けたりする行動が、ネペタラクトールを体毛に付着させて蚊の攻撃から自身を守るための防衛行動であると結論付けられています。

天然由来の成分であることから、化学合成されたディートやイカリジンと比べて肌への負担が非常に少ないとされています。

GSアライアンスの独自合成技術

マタタビから有機溶剤などを用いて抽出・精製する従来の製法では、大量生産が難しくコストが高くなるという問題がありました。

GSアライアンスは独自の合成方法でネペタラクトールを比較的安価に大量生産できる目途をつけ、自社で製造したネペタラクトールを原料として忌避剤を製品化しています。

今後は蚊以外の害虫に対する忌避剤や殺虫剤、関連する機能性物品の研究開発も進めていく予定です。

天然由来でありながらディートに匹敵する忌避効果が期待でき、肌への負担が少ないネペタラクトール系虫よけは、子どもと一緒に過ごす屋外での行楽や、肌の敏感な方の日常使いに適した選択肢になります。

化学合成成分が気になっていた方も、天然由来の成分で蚊や害虫の忌避効果を試せます。

GSアライアンス「ネペタラクトール系天然由来虫よけスプレー」の紹介でした。

よくある質問

Q. ネペタラクトール系虫よけスプレーはいつから販売されますか？

A. 2026年6月29日からの販売開始が予定されています（前後する可能性があります）。雑貨として販売されます。

Q. ネペタラクトールはどのような成分で、子どもでも使えますか？

A. ネペタラクトールはマタタビなどの植物から得られる天然由来の成分です。化学合成されたディートやイカリジンと比べて肌への負担が非常に少ないとされており、子どもへの毒性が指摘されているディートとは異なる選択肢として開発されています。

Q. ネペタラクトールの蚊に対する忌避効果はどの程度ですか？

A. 天然由来でありながら蚊の忌避効果はディートに匹敵するか、それを凌駕する可能性があるとされています。2021年の岩手大学・名古屋大学などの共同研究によって、この成分が蚊を寄せ付けない忌避効果を持つことが明らかになっています。

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