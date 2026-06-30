ファンの心をつかむ各球団の遊撃手

“守備の華”、“花形のポジション”といわれる遊撃手。パーソル パ・リーグTV公式YouTubeチャンネルでは「【名手たちの華麗な好守】パ・リーグ遊撃手コレクション2026【Supported by 三和シヤッター】」が公開中だ。動画内では、珠玉のファインプレーの数々や、西武とソフトバンクの選手層の厚さなどが紹介されている。

西武はプロ10年目の源田壮亮内野手が今季も健在だ。源田の柔らかなトスから二塁・滝澤夏央内野手への正確な送球で完成する併殺打は、まさに芸術。その滝澤自身も、遊撃手の守備で一級品の動きを見せ、好調なチームをもり立てている。

ソフトバンクは名手・今宮健太内野手が圧倒的な存在感を放つ。川瀬晃内野手と野村勇内野手も身体能力の高さを生かした好守備で貢献し、さらにプロ2年目の庄子雄大内野手も台頭。若手とベテランがハイレベルなプレーを競い合っている。

日本ハム・水野達稀内野手とロッテ・友杉篤輝内野手は、オールスターゲームのファン投票で熾烈な争いを繰り広げた。動画では、チームを救う判断力や、「抜けた」と思った打球をなんなく処理する姿など、なぜファンの心をつかむのかが紹介されている。

楽天は宗山塁内野手が開幕前に怪我で離脱した影響もあり、今季は村林一輝内野手が正遊撃手としてチームをけん引している。オリックスは、昨年ゴールデン・グラブ賞を初受賞した紅林弘太郎内野手も守備に磨きをかけている。タフで繊細な遊撃手の守備。ぜひその魅力にふれてほしい。（「パ・リーグ インサイト」編集部）



（記事提供：パ・リーグ インサイト）