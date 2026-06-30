吉岡里帆、M!LKの魅力を力説「お互いを大事に思い合っているのが伝わってくる」
俳優の吉岡里帆、5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎大智（※崎＝たつさき）、曽野舜太、吉田仁人が6月30日、都内で行われた「サマージャンボプレミアム」（市町村振興 第1114回全国自治宝くじ）、「サマージャンボ宝くじ」（市町村振興 第1115回全国自治宝くじ）、「サマージャンボミニ」（市町村振興 第1116回全国自治宝くじ）の発売記念イベントに参加した。
【写真】かわいい！青いワンピースでM!LKに優しいまなざしを向ける吉岡里帆
M!LKの3人は「サマージャンボ宝くじ」新CMに吉岡、今田美桜と共に登場する。共演して感じた魅力を問われると吉岡は「皆さん、それぞれ魅力が全然違うんですよね。まず、そこが大事」と明かし「今日、3人一緒の状態で対面して思ったのが空気が柔らかい。粒子が変わっているんじゃないかと思うぐらいホワホワした柔らかさをかもし出されている。それぞれが話している時の合いの手に愛がある。お互いを大事に思い合っているのが、すごく伝わってくる」と力説。3人は「めちゃくちゃうれしい。うれしいけど恥ずかしいね」と照れていた。
今回、新発売となる「サマージャンボプレミアム」は、1等賞金が8億円、1等の前後賞が各2億円で、1等・前後賞合わせて12億円と超豪華賞金が魅力の宝くじ。1等・前後賞合わせて12億円は、「ジャンボ宝くじ」史上最高額の賞金となる。さらに、2等賞金が1億円と、大きく夢が膨らむプレミアムな内容となっている。
また、「サマージャンボ宝くじ」は、1等賞金が5億円、1等の前後賞が各1億円で、1等・前後賞合わせて7億円と、こちらも超豪華賞金が魅力。「サマージャンボミニ」は、1等・前後賞合わせて5000万円。また、1万円の当せん本数が、「サマージャンボ宝くじ」「サマージャンボミニ」合計で32万本と昨年の3.4倍以上となっており、多くの人に当せんのチャンスが広がっている。
「サマージャンボ」は「宝くじ公式サイト」でも同時発売で、インターネットでいつでも購入することが可能。
加えて、「サマージャンボ」の発売期間に合わせて「宝くじ売り場」と「宝くじ公式サイト」それぞれで、「サマージャンボプレミアム」の新発売を記念したプレミアムキャンペーンを実施する。なお、「サマージャンボ」の抽せん会は、8月12日に北とぴあ さくらホール（東京都）で行う予定となっている。
【写真】かわいい！青いワンピースでM!LKに優しいまなざしを向ける吉岡里帆
M!LKの3人は「サマージャンボ宝くじ」新CMに吉岡、今田美桜と共に登場する。共演して感じた魅力を問われると吉岡は「皆さん、それぞれ魅力が全然違うんですよね。まず、そこが大事」と明かし「今日、3人一緒の状態で対面して思ったのが空気が柔らかい。粒子が変わっているんじゃないかと思うぐらいホワホワした柔らかさをかもし出されている。それぞれが話している時の合いの手に愛がある。お互いを大事に思い合っているのが、すごく伝わってくる」と力説。3人は「めちゃくちゃうれしい。うれしいけど恥ずかしいね」と照れていた。
また、「サマージャンボ宝くじ」は、1等賞金が5億円、1等の前後賞が各1億円で、1等・前後賞合わせて7億円と、こちらも超豪華賞金が魅力。「サマージャンボミニ」は、1等・前後賞合わせて5000万円。また、1万円の当せん本数が、「サマージャンボ宝くじ」「サマージャンボミニ」合計で32万本と昨年の3.4倍以上となっており、多くの人に当せんのチャンスが広がっている。
「サマージャンボ」は「宝くじ公式サイト」でも同時発売で、インターネットでいつでも購入することが可能。
加えて、「サマージャンボ」の発売期間に合わせて「宝くじ売り場」と「宝くじ公式サイト」それぞれで、「サマージャンボプレミアム」の新発売を記念したプレミアムキャンペーンを実施する。なお、「サマージャンボ」の抽せん会は、8月12日に北とぴあ さくらホール（東京都）で行う予定となっている。