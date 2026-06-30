「タフワイルド」の名に負けない存在感はアウトドアシーンにピッタリ

2026年6月26日から28日にかけ、「東京アウトドアショー2026」が幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催されました。

例年このショーでは自動車メーカーの出展が多く見られますが、スズキも昨年に続いてクルマの展示を行っています。

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同社が用意したクルマは、2026年5月27日にマイナーチェンジを受けたばかりの新型「ハスラー タフワイルド」と、こちらも同月に発表されたばかりの軽バン「エブリイ Jリミテッド」の2モデルです。

ハスラー タフワイルドは、2020年に登場した2代目「ハスラー」の派生モデルで、2024年のマイナーチェンジの際に追加されました。

ズバリその車名にふさわしい、タフでワイルドな雰囲気を得た内外装デザインが与えられています。

も与えるメッキバンパーガーニッシュのほか、ブラックメタリックの15インチアルミホイール、ルーフレール、タフワイルドエンブレムなどを装備。

インテリアでもノーマルのハスラーとの違いが強調され、撥水加工が施されたファブリックシート表皮やドアトリムクロス、マットカーキを基調とした専用のインテリアカラーが与えられて、よりアクティブな印象を強めました。

パワートレインは、マイルドハイブリッドとターボエンジンの2種類を用意。それぞれ2WDと4WDを設定していました。

前述の通り、5月末に大規模なマイナーチェンジが行われ、標準モデルのハスラーもフロントグリルとバンパーデザインを大きく変更。初代から続いた形状を刷新し、個性的な表情を得ています。

安全装備もさらに充実させ、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」と電動パーキングブレーキを採用したほか、スズキの軽自動車で初めて、「ブラインドスポットモニター」と「リアクロストラフィックアラート」を全車に標準装備しました。

そして、今回展示されたタフワイルドにもデザイン変更が施されています。

大きな違いはフロントグリルで、従来の横シマ模様＋Sマークから、ブロック形状の意匠と「SUZUKI」のアルファベットエンブレムを採用して、ワイルドで力強い印象や、クラシカルなイメージをアップ。

マイナーチェンジで採用された新しい車体色を使用した「ウッドランドカーキメタリック ブラック2トーン」（ブラックとの組み合わせはタフワイルドのみ）を設定し、カラーラインアップにモノトーン3色、2トーン3色の全6通りを揃えました。

展示車はまさにこのウッドランドカーキメタリック ブラック2トーンで塗られており、絶妙な色合いを見せるメタリック調のカーキ色を、幕張メッセの照明に輝かせていました。

なお2代目ハスラーでは、助手席を前方に展開してサーフィン、スキー板、スノーボードから家具やじゅうたんなどの長モノを運べるようになっています。

そこで東京アウトドアショー2026での展示ではその機能を生かし、車内には寝袋とバッグなどを積載。おひとりさまで寝られる車中泊仕様のデモが行われていました。

大人ひとりが余裕で寝られるひろびろ空間に来場者も興味津々な様子でした

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会場のスズキのスタッフにタフワイルドを展示した理由を尋ねたところ、「アウトドアにぴったりの手頃な軽乗用車として選びました」と話していました。

コンパクトながら広い室内と高い積載性を持ち、さらに車中泊も可能で、タフ＆ワイルドさを漂わせる内外装が自慢のハスラー タフワイルド。たしかにこのクルマでアウトドアに出かけたら楽しそうだな、と感じさせる魅力がありました。