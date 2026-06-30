M!LK塩崎太智＆曽野舜太＆吉田仁人、12億円に目が点 見慣れてしまった吉岡里帆が微笑む「いいリアクション！」
俳優の吉岡里帆、5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの塩崎太智（※崎＝たつさき）、曽野舜太、吉田仁人が6月30日、都内で行われた「サマージャンボプレミアム」（市町村振興 第1114回全国自治宝くじ）、「サマージャンボ宝くじ」（市町村振興 第1115回全国自治宝くじ）、「サマージャンボミニ」（市町村振興 第1116回全国自治宝くじ）の発売記念イベントに参加した。
【写真】『5人でハグしあった景色が忘れられない』うれしそうな曽野舜太
イベントでは、1等・前後賞合わせて史上最高の12億円となる「サマージャンボプレミアム」が発売となることから、12億円がアンベールされた。M!LKの3人は「わ〜お！スゴい！これが12億円！」と積み上がった札束に大興奮。一方、宝くじのイベントで10億円を見慣れてしまっている吉岡は「いいリアクション！アンベールは何度かやらさせてもらっている。皆さんのリアクション込みでスゴいことなんだなと感じました」と笑っていた。
今回、新発売となる「サマージャンボプレミアム」は、1等賞金が8億円、1等の前後賞が各2億円で、1等・前後賞合わせて12億円と超豪華賞金が魅力の宝くじ。1等・前後賞合わせて12億円は、「ジャンボ宝くじ」史上最高額の賞金となる。さらに、2等賞金が1億円と、大きく夢が膨らむプレミアムな内容となっている。
また、「サマージャンボ宝くじ」は、1等賞金が5億円、1等の前後賞が各1億円で、1等・前後賞合わせて7億円と、こちらも超豪華賞金が魅力。「サマージャンボミニ」は、1等・前後賞合わせて5000万円。また、1万円の当せん本数が、「サマージャンボ宝くじ」「サマージャンボミニ」合計で32万本と昨年の3.4倍以上となっており、多くの人に当せんのチャンスが広がっている。
「サマージャンボ」は「宝くじ公式サイト」でも同時に発売で、インターネットでいつでも購入することが可能。
加えて、「サマージャンボ」の発売期間に合わせて「宝くじ売り場」と「宝くじ公式サイト」それぞれで、「サマージャンボプレミアム」の新発売を記念したプレミアムキャンペーンを実施する。なお、「サマージャンボ」の抽せん会は、8月12日に北とぴあ さくらホール（東京都）で行う予定となっている。
【写真】『5人でハグしあった景色が忘れられない』うれしそうな曽野舜太
イベントでは、1等・前後賞合わせて史上最高の12億円となる「サマージャンボプレミアム」が発売となることから、12億円がアンベールされた。M!LKの3人は「わ〜お！スゴい！これが12億円！」と積み上がった札束に大興奮。一方、宝くじのイベントで10億円を見慣れてしまっている吉岡は「いいリアクション！アンベールは何度かやらさせてもらっている。皆さんのリアクション込みでスゴいことなんだなと感じました」と笑っていた。
また、「サマージャンボ宝くじ」は、1等賞金が5億円、1等の前後賞が各1億円で、1等・前後賞合わせて7億円と、こちらも超豪華賞金が魅力。「サマージャンボミニ」は、1等・前後賞合わせて5000万円。また、1万円の当せん本数が、「サマージャンボ宝くじ」「サマージャンボミニ」合計で32万本と昨年の3.4倍以上となっており、多くの人に当せんのチャンスが広がっている。
「サマージャンボ」は「宝くじ公式サイト」でも同時に発売で、インターネットでいつでも購入することが可能。
加えて、「サマージャンボ」の発売期間に合わせて「宝くじ売り場」と「宝くじ公式サイト」それぞれで、「サマージャンボプレミアム」の新発売を記念したプレミアムキャンペーンを実施する。なお、「サマージャンボ」の抽せん会は、8月12日に北とぴあ さくらホール（東京都）で行う予定となっている。