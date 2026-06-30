◆米大リーグ アスレチックス―ドジャース（２９日、米カリフォルニア州ウエストサクラメント＝サターヘルスパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、敵地・アスレチックス戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。メジャー通算３００本塁打に残り３本としてから５試合ノーアーチが続いており、この日は６試合ぶりの１８号の期待が高まる。

試合前にはグラウンドに登場してキャッチボールを行ったが、Ｔシャツ着用でブルペンには入らず。投手としては７月１日（同２日）の同戦で先発登板を予定しており、登板２日前のこの日はブルペン入りが予想されていた。一方でキャッチボールは約２０分みっちりと実施し、最後は平地ながらブルペン捕手を相手に変化球を交えて感覚を確かめるように丁寧に投げ込んだ。現在は今季最長タイの１３連戦を戦っている最中。ロバーツ監督は前日の試合後に「今の予定では水曜日（１日）に登板することになっている。もし何か違う状況になれば変更するが、現時点では彼自身も私たちも、水曜日に先発するつもりだよ」と明かしていた。