【パンがない朝はコレ】1700人絶賛レシピも！家の常備食材で作れる「カリもちチーズパン」

ブラジル発のもちもちチーズパン「ポンデケージョ」は、外はサクッ、中はもっちりの食感がたまらない人気のおやつ。本場ではタピオカ粉を使いますが、今回は家にある材料で気軽に作れるレシピを4つご紹介します。

▼チーズの風味がたまらない「もちもちポンデケージョ」

白玉粉・パルメザンチーズ・牛乳・卵の4つだけで作れるシンプルなレシピ。材料を混ぜてまとめ、冷蔵庫で30分休ませたら丸めて焼くだけ。白玉粉ならではのもっちりした食感と、チーズの豊かな風味が楽しめます。ポンデケージョの人気検索で1位を獲得した実力派です。

▼じゃがいものもちっと感が絶品！「じゃがいもの簡単ポンデケージョ」

じゃがいも・片栗粉・薄力粉を使ったレシピ。じゃがいもをゆでてつぶし、粉とチーズを混ぜて丸めて焼くだけで完成します。チーズ入りならおかず系、チーズ代わりにお砂糖を入れたら甘いポンデリング風に仕上がるのがうれしいポイント。

▼外ザクッ、中モチっと！「米粉でモチモチ！ポンデケージョ」

米粉と白玉粉を組み合わせた、歯切れのよい食感が特徴のレシピ。牛乳・卵・シュレッドチーズ・オリーブオイルを加えて手でこね、丸めてオーブンで焼くだけ。外側のザクッとした軽さと中のモチっとした食感がクセになります。数種類のチーズを使うとより深みが出ますよ。

▼余ったご飯で作れるアイデアレシピ「ご飯でポンデケージョ」

冷蔵した余ったご飯を活用した、ユニークな発想のレシピ。ホットケーキミックスと粉チーズ・バター・牛乳を合わせてこね、一口大に丸めて焼くだけ。ご飯が入っているので冷めてからもしっかりもちもち感が続くのがうれしいところ。中にスライスチーズを包んで焼いてもおいしく仕上がります。





特別な材料がなくても、家に常備している食材でポンデケージョが楽しめるのがうれしいですよね。それぞれ食感や風味に個性があるので、気になるレシピからぜひ試してみてください。