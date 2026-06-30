元テレビ朝日社員の玉川徹氏が３０日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に出演。この日行われたサッカーＷ杯１回戦で“王国”ブラジル代表と激闘を演じた日本代表について言及した。

日本は後半開始早々にＭＦ佐野海舟のゴールで先制も、その後ブラジルに追いつかれ、さらにアディショナルタイムで決勝点を献上し、あと一歩及ばなかった。

玉川氏は「この間ずっと素人ながら見てきましたけど、日本はどんどん強くなってますよね。少しずつ少しずつだけど強くなってますよね。ずっと進歩を続けてるという。だから拍手喝采で迎えたいですね、日本に帰ってくるとき」とまずは今大会の日本代表の健闘をたたえた。

そのうえで「この１歩は仮に１００歩のうちの残りの１歩かもしれないけど、９９歩と１歩はもしかすると同じぐらいの重さかもしれないし。この１歩がものすごく大きい」と届かなかった最後の１歩の重みを指摘。「その１歩を埋めるものは何かっていうのをプロに聞きたいね。この１歩は９９分の１の重みではないんだよな」と私見を述べた。