創業29周年に東京西部へ！ タミヤホーム「武蔵野支店」三鷹市に開設

記事ポイント 東京西部の住まい相談窓口として三鷹市に2026年6月26日開設自社リノベーション技術で元洋菓子店の建物を地域密着拠点に再生解体・リノベーション・不動産の相談と見積もりが無料で受けられる 東京西部の住まい相談窓口として三鷹市に2026年6月26日開設自社リノベーション技術で元洋菓子店の建物を地域密着拠点に再生解体・リノベーション・不動産の相談と見積もりが無料で受けられる

タミヤホームは、創業29周年の節目にあたる2026年6月26日、東京都三鷹市に「武蔵野支店」を開設しました。

自社のリノベーション技術で一棟まるごと再生した建物を拠点に、解体・リノベーション・不動産ソリューションの相談窓口として東京西部エリアでのサービスを開始しています。

タミヤホーム「武蔵野支店」三鷹市に開設

所在地：東京都三鷹市井口1-9-24営業開始：2026年6月26日（金）アクセス：JR三鷹駅よりバスで約10分・「南横丁」バス停下車後徒歩2分 / 国道12号線沿い（サミットストア上連雀店向かい）電話：042-230-8411相談・見積もり：無料

タミヤホームは、「かいたいが みらいを かがやかせる」を合言葉に、解体工事を通じて建物や土地を地域の資産として再生する事業を手がけてきた会社です。武蔵野支店は、東京西部エリアにおける地域密着型の住まい相談窓口として新たに開設された拠点で、リノベーション部と不動産ソリューション部が配置されています。

東京西部エリアで高まる住まい相談ニーズ

東京西部（吉祥寺〜多摩方面）は高度経済成長期に多くの住宅が整備されたエリアで、建物の老朽化や相続問題、空き家の発生が地域課題となっています。

総務省「令和5年住宅・土地統計調査」によれば、三鷹市とその周辺9市だけでも空き家の合計は約10万戸に上ります。

「古くなった家をどうすればよいか」「相続した実家を誰に相談すればよいか」という声は増えている一方、住宅工事を専門とする会社の多くは企業間取引が中心で、個人が直接相談できる窓口は十分に整っていない状況が続いていました。

武蔵野支店は、こうした地域の声に応える相談拠点として三鷹市井口に開設されました。

半世紀以上愛された洋菓子店の建物を相談拠点に再生

武蔵野支店として選ばれた建物は、三鷹市井口で長年地域に親しまれてきた場所です。

1階にはかつて半世紀以上にわたって多くの人に愛された老舗洋菓子店が入居しており、子どもたちの誕生日ケーキや家族の記念日を彩り続けてきた建物です。

このリノベーションを手がけたのもタミヤホーム自身で、設計・施工で最も重視したのは「温かみと開放感」です。

スタイリッシュなオフィスではなく地域の方が気軽に立ち寄れる場所を目指し、1階は外から内部が見えるよう開放的に改装しています。

フロア構成は1階が相談・商談スペース、2階が事務所、3階はショールーム（2026年末〜2027年度中を目標）となっており、ホルムズ海峡封鎖の影響で一部資材の到着が遅れているため全体の工事完了は7月上旬を見込んでいます。

解体・リノベーション・不動産をワンストップで相談できる

武蔵野支店では、リノベーション相談・施工、外構工事（庭・駐車場・フェンスなど）、不動産ソリューション（空き家・老朽建物の買取から売却相談まで）、解体工事（西東京エリアの案件は武蔵野支店メンバーが現地対応）の4つのサービスを提供しています。

近隣にはスーパーや商業施設、カフェが徒歩圏内にあり、日常のついでに立ち寄れる立地です。

常務執行役員／営業本部長の和田 健太郎は「解体工事・リノベーションといった工事に限らず、『住まい』『土地』に関することであれば、『ちょっと困っていて…』『これってどうなのかしら？』と気軽にご相談いただけるような身近な存在でありたい。それがこの支店にかける思いです」と話しています。

竣工後に軒先へ巣を作ったつばめ

武蔵野支店の竣工後、軒先につばめが巣を作り、この春、新しい命が育まれています。

人の集まる場所に宿るといわれる縁起鳥が選んだこの場所で、地域の住まい課題に向き合う相談拠点としての歩みが始まっています。

東京西部エリアで空き家・老朽建物・住まいの相続などに悩む方が、気軽に立ち寄って専門家に話せる窓口が三鷹市に誕生しました。

解体からリノベーション、不動産まで一貫して相談でき、相談も見積もりも無料で利用できます。

タミヤホーム「武蔵野支店」の紹介でした。

よくある質問

Q. タミヤホーム武蔵野支店の所在地とアクセスを教えます。

A. 東京都三鷹市井口1-9-24にあります。JR三鷹駅よりバスで約10分、「南横丁」バス停で下車して徒歩2分の場所です。国道12号線沿いのサミットストア上連雀店向かいが目印になります。

Q. 武蔵野支店ではどのようなサービスを相談できますか？

A. リノベーション相談・施工、外構工事、不動産ソリューション（空き家・老朽建物の買取・売却相談）、解体工事の相談が可能です。相談・見積もりはすべて無料です。

Q. 3階のショールームはいつ開設されますか？

A. 2026年末から2027年度中の開設を目標としています。ホルムズ海峡封鎖の影響で資材の到着が遅れており、全体の工事完了は2026年7月上旬を見込んでいます。

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