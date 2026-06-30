洗車後の艶感と滑水性を支える！NOJ「NOJ COMPLETE」

記事ポイント NOJ仕上げ剤「NOJ COMPLETE」NOJ COMPLETE、2026年6月22日Amazon販売開始NOJ店舗・公式プロショップ・Amazonで購入可 NOJ仕上げ剤「NOJ COMPLETE」NOJ COMPLETE、2026年6月22日Amazon販売開始NOJ店舗・公式プロショップ・Amazonで購入可

NOJが、洗車仕上げ用メンテナンス剤「NOJ COMPLETE(コンプリート)」のAmazonでの販売を2026年6月22日より開始しました。

「NOJ COMPLETE」は、洗車の拭き上げ時にボディ表面を整えるメンテナンス剤です。

NOJ店舗、NOJ公式プロショップに加え、Amazon.co.jpでも購入できます。

NOJ「NOJ COMPLETE」

製品名：NOJ COMPLETE(コンプリート)用途：洗車仕上げ用メンテナンス剤内容量：200ml店頭販売価格：3,500円(税込)公式プロショップ価格：3,850円(税込・送料込)Amazon価格：3,850円(税込・送料込)販売チャネル：NOJ店舗、NOJ公式プロショップ、Amazon

「NOJ COMPLETE」は、洗車の拭き上げ時に使う洗車仕上げ用メンテナンス剤です。

軽いくすみやザラつき、油分汚れを整え、艶感と滑水性のある仕上がりをサポートするアイテムです。

コーティング施工車はもちろん、未施工車にも使用できます。

マイクロファイバークロスにスプレーしてボディを拭き上げるだけで使えるため、洗車の最後に表面を整えるケアとして取り入れやすい仕様です。

洗車ごとの整えるケア

NOJのカーケアシリーズでは、水垢・スケール・ウォータースポットなどの固着した汚れには「RESURRECTION(リザレクション)」、洗車ごとの仕上げケアには「NOJ COMPLETE」を使う考え方を提案しています。

「RESURRECTION」は必要なタイミングで使う落とすケアで、固着した汚れを集中的に除去するケアです。

「NOJ COMPLETE」は毎回の洗車で表面を整えるケアとして、拭き上げの工程に合わせて使えます。

拭き上げ工程で仕上がりを整える使い方

洗車の仕上がりは、水分を拭き取るだけではなく、拭き上げの工程でボディ表面をどこまで整えられるかによって変わるものです。

水分を残さないこと、拭き筋を残さないこと、軽いくすみやザラつきを整えることが、NOJの考える洗車の仕上げ工程に含まれています。

「NOJ COMPLETE」は洗車の拭き上げ時に使うことで、艶感や滑らかさを整えるメンテナンス剤として役立つ一本です。

店舗販売からAmazon販売へ広がる購入方法

店舗販売開始日：2026年5月1日Amazon販売開始日：2026年6月22日店舗販売本数：累計511本先行販売分を含む累計販売本数：531本初回生産数：約500本販売店舗：直営18店舗およびFC2店舗

「NOJ COMPLETE」は、当初生産数に限りがあったため、NOJ公式プロショップおよびNOJ店舗を中心に販売されてきました。

店頭での反響を受け、Amazon.co.jpでの販売も始まっています。

NOJ店舗への来店が難しい場合やオンラインで購入したい場合にも、販売チャネルを選べます。

拭き上げの時間を、ボディ表面の軽いくすみやザラつきまで整える工程として捉えたい人に向いた一本です。

固着汚れを落とすケアとは分けて、洗車のたびに艶感や滑らかさを保つ仕上げとして取り入れられます。

NOJ「NOJ COMPLETE」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「NOJ COMPLETE」は何に使う商品ですか？

A. 洗車の拭き上げ時に使用する洗車仕上げ用メンテナンス剤です。

軽いくすみやザラつき、油分汚れを整え、艶感と滑水性のある仕上がりをサポートします。

Q. 「NOJ COMPLETE」はどこで購入できますか？

A. NOJ店舗、NOJ公式プロショップ、Amazonで購入できます。

Amazon.co.jpでの販売は2026年6月22日より始まっています。

Q. コーティング施工車以外にも使えますか？

A. コーティング施工車はもちろん、未施工車にも使えます。

洗車の拭き上げ時にマイクロファイバークロスへスプレーしてボディを拭き上げます。

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