◆米大リーグ アスレチックス―ドジャース（２９日、米カリフォルニア州ウェストサクラメント＝サターヘルスパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、敵地・アスレチックス戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。メジャー通算３００本塁打に残り３本としてから５試合ノーアーチが続いており、この日は６試合ぶりの１８号の期待が高まる。

投手としては中６日で７月１日（同２日）の同戦に先発予定。この日の試合前、大谷の二刀流調整について聞かれたロバーツ監督は「本当に細かく管理されていて、規則的で、とても具体的なんだ。実際に近くで見ると、みんなが思っている以上に大変なんだよ。実質的には２人の野球選手として活動しているようなものだからね。球場にいられる時間は限られている中で、それをこなしているんだ」と感嘆した。

オールスターにはすでに６年連続６度目の出場を決めている大谷。ファン投票で自身初めて両リーグ最多得票と改めて人気の高さを示した。今季は５年ぶりの二刀流出場も期待されるが、ナ・リーグの監督も務めるロバーツ監督は「まずは指名打者として出場して、（登板するかどうかは）それから考える。投手としてどの段階まで来ているのか、私は正確には把握していない。様子を見ていくよ。まだ決めたくはないね」と明言を避けた。先発投手は発表できるかと質問されると「（他球団を含めて）いい選択肢があるよ」と指揮官。「（大谷が）もし投げるなら先発だよ」と先発投手が降板してもＤＨで残れる“大谷ルール”を頭に入れていた。