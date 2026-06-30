IT導入費用を整理！東京経営サポーター「デジタル化・AI導入補助金」

記事ポイント 東京経営サポーターがデジタル化・AI導入補助金2026通常枠で44件を採択支援デジタル化・AI導入補助金はソフトウェアやクラウドサービス等の導入費用を支援東京経営サポーターはITベンダーとの連携による補助金申請支援を実施 東京経営サポーターがデジタル化・AI導入補助金2026通常枠で44件を採択支援デジタル化・AI導入補助金はソフトウェアやクラウドサービス等の導入費用を支援東京経営サポーターはITベンダーとの連携による補助金申請支援を実施

東京経営サポーターが、デジタル化・AI導入補助金2026通常枠の第1次公募における採択支援実績を発表しました。

採択支援実績は44件で、全国採択件数891件のうち約4.9％にあたります。

ソフトウェアやクラウドサービス等の導入を検討する中小企業等と、ITベンダーが連携して申請を行う補助金です。

東京経営サポーター「デジタル化・AI導入補助金」

発表日：2026年6月23日 16:15対象：デジタル化・AI導入補助金2026 第1次公募 通常枠採択支援実績：44件全国採択件数：891件割合：約4.9％累計採択件数：10年間で累計2,900社超

デジタル化・AI導入補助金は、中小企業等の生産性向上やDX推進を目的とした補助金です。

ソフトウェアやクラウドサービス等の導入費用が支援対象として説明されています。

東京経営サポーターは、補助金申請のノウハウを活かし、ITベンダーとの連携による申請支援を行っています。

中小企業等とITベンダーが連携する申請

デジタル化・AI導入補助金では、ITツールの導入を検討する中小企業等とITベンダーが連携して申請を行う必要があります。

近年は、多くのITベンダーが営業提案の一環として補助金活用を進めています。

ソフトウェアやクラウドサービス等の導入を進める場面で、補助金申請まで含めた提案が関わる制度です。

補助金申請のノウハウを活かした支援

東京経営サポーターは、これまで培ってきた補助金申請のノウハウを活かして申請支援を行っています。

デジタル化・AI導入補助金は、旧：IT導入補助金としての実績も含まれます。

ITツール導入と補助金活用を組み合わせる際に、申請支援の実績を見ながら相談先を考えられます。

支援内容と料金体系の案内

運営サービス：経営サポーターズ運営サービス：おすすめ補助金カタログ

発表では、デジタル化・AI導入補助金に関する支援内容・料金体系の案内も掲載されています。

東京経営サポーターは、今回の採択結果を受け、今後もITベンダーとの連携を強化するとしています。

中小企業等の円滑な補助金活用とデジタル化・DX推進を支援する発表となりました。

ソフトウェアやクラウドサービス等の導入を考える場面で、補助金の目的と申請に必要な連携が分かります。

ITベンダーとの提案や申請支援を合わせることで、デジタル化・DX推進に向けた補助金活用の進め方を整理できます。

東京経営サポーター「デジタル化・AI導入補助金」の紹介でした。

よくある質問

Q. 東京経営サポーターの採択支援実績は何件ですか？

A. デジタル化・AI導入補助金2026通常枠の第1次公募において、44件の採択支援実績を達成しました。

これは全国採択件数891件のうち約4.9％にあたります。

Q. デジタル化・AI導入補助金は何を支援する補助金ですか？

A. 中小企業等の生産性向上やDX推進を目的として、ソフトウェアやクラウドサービス等の導入費用を支援する補助金です。

Q. 申請にはどのような連携が必要ですか？

A. ITツールの導入を検討する中小企業等とITベンダーが連携して申請を行う必要があります。

東京経営サポーターはITベンダーとの連携による申請支援を行っています。

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