日本テレビ系情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）は３０日、サッカー北中米Ｗ杯で日本がブラジルに惜敗したことを報じた。

ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗退。３大会連続の１６強進出を逃した。残り１分の悲劇。逆転負けは２４年２月のアジア杯準々決勝のイラン戦以来２年ぶりとなった。前半にＭＦ佐野海舟の右足ミドルで先制したものの、後半にカゼミロのゴールで同点。１―１のまま延長戦突入と思われた同アディショナルタイムに、ＦＷマルチネリに決勝ゴールを決められた。

スタジオには元日本代表で横浜Ｆ・マリノスＤＦの宮市亮が出演。司会の水卜麻美アナウンサーに「観戦なさっている時に、前半戦だけでお米５合食べられるとおっしゃっていた」と話を振られると、宮市は日本が先制した前半を振り返り「Ｗ杯の舞台でブラジルを相手にあれだけの戦いをできるというだけで、本当にお米５合食べられるぐらい、本当にすばらしいこと。特別ですね」と善戦した日本代表をたたえた。