寺田心「子役のイメージを払拭したい」 島田珠代×キンタロー。が本気でアドバイス
お笑い芸人の島田珠代とキンタロー。の2人による、地上波初タッグ冠番組『島田珠代×キンタロー。 トンチキ保健室』が、 29日深夜からスタートした（テレビ朝日／毎週月曜 深2:45 ※一部地域を除く）。
【番組カット】島田珠代＆キンタロー。の暴走に壊れる（？）寺田心
同番組は、芸能界トップクラスの爆発力を誇る芸風とは裏腹に、波乱万丈な人生経験を重ねてきた島田とキンタロー。が、“保健室の先生”に扮してゲストのお悩みに真剣に向き合い、本音でアドバイスを送る。さらに最後はゲストへ処方する「強めのお薬」として珠玉の“トンチキ芸”を披露する、前代未聞・カオス確定のお悩み相談トーク番組。進行は安定感抜群の奥田修二（ガクテンソク）が務める。
記念すべき初回放送のゲストは、天才子役として知られ、現在高校3年生になった俳優・寺田心（18）。「子役のイメージを払拭したい」と悩む寺田に、島田とキンタロー。が真剣に向き合って本音でアドバイスを送る。まさかの落涙、まさかのモノマネ、まさかの劇団結成…予定不調和な展開の連続に、寺田が壊れてしまう？
寺田は収録後、「本当にすごく楽しかったです！お悩みを解決していただくということで、色々お話させていただいたんですけど、盛り上がり過ぎて、悩んでいることを忘れちゃうくらい楽しかったです」とコメント。
また「キンタロー。さんが僕のモノマネをやってくださったのですが、それが昔の僕に、僕がやるより多分似ていると思うので、是非皆さんに見ていただきたいと思います。珠代さんにも、新喜劇の話だったりすごく真面目なお話も聞くことができました。面白かったり、真面目なお話を聞けたり、めちゃめちゃ面白かったので、是非見てください！！」とアピールした。
■島田珠代＆キンタロー。 収録後インタビュー
―― 全4回の収録お疲れ様でした！収録の感想をお聞かせください。
島田珠代：収録4本目、放送で言うと第1話でとんでもない事件が起きましたね（笑）
キンタロー。：そうですね（笑）。今回の収録、珠代姉さんがリハーサルの時から全部全力で「た・ま・よ！！！」って、マンキンのテンションでやられていて。毎回リハが終わる度にスタッフさんから「すみません…もうちょい短めで…」って言われるくらい（笑）。その姿勢に私は感動していたんですけど、収録4本目（初回放送分）の本番で、急にガス欠を起こされて（笑）
珠代：放送されるのかはわからないですけど、急に「・・・・・・！」ってフリーズしまして（笑）。
キンタロー：なんのグラデーションもなく急に（笑）。でもそのくらいリハからずっと全力でやられていたので、すごいな〜って。
珠代：ほんとにね…やりきったんです島田珠代！ほんとに「トンチキ保健室」に懸けていました。だからほんとに見て欲しいんですよ！
―― 第１話のゲストは寺田心さんでした。
キンタロー：やっぱりモノマネ稼業をしてたら、ご本人の公認が本当に要となってくるんですが、寺田心くんがまさかのOKをくれたので、これを機に惜しげなく出していこうかなと思います。
珠代：キンちゃんが心くんの子役時代のモノマネを披露したんですけど、私も「負けちゃダメだ！」と心がうずいて、とあるモノマネを披露したんですけど、放送では使えないことをやってしまって（笑）。でも、悔いはないです。
―― 珠代さんとキンタロー。さんのタッグで初めての冠番組でしたがいかがでしたか？
珠代：良かったです…夢やったキンちゃんとの番組がやれて。多分お互いに面白いと思ってるから、楽しかったよね？なんかね。
キンタロー：楽しかったです。すごく勉強にもなりましたし、珠代姉さんが芸歴39年で培った本当にタメになるアドバイスも聞けましたから。
珠代：急に真面目にしゃべり出すから気持ち悪かったよね（笑）
キンタロー：さっきまでボケていたのに急に真面目に（笑）。
珠代：だから、笑いと真剣味と色々混ざっていて、ただのお笑い番組ではない。
キンタロー：笑いか真剣味か、白か黒しかない。中間がないです。疲れる時も中間なく急に来た（笑）
珠代：（笑）。すべてにおいて100か0の、良い番組になったと思うので、是非見て欲しいです！
キンタロー：絶対見て欲しいです！
【番組カット】島田珠代＆キンタロー。の暴走に壊れる（？）寺田心
同番組は、芸能界トップクラスの爆発力を誇る芸風とは裏腹に、波乱万丈な人生経験を重ねてきた島田とキンタロー。が、“保健室の先生”に扮してゲストのお悩みに真剣に向き合い、本音でアドバイスを送る。さらに最後はゲストへ処方する「強めのお薬」として珠玉の“トンチキ芸”を披露する、前代未聞・カオス確定のお悩み相談トーク番組。進行は安定感抜群の奥田修二（ガクテンソク）が務める。
寺田は収録後、「本当にすごく楽しかったです！お悩みを解決していただくということで、色々お話させていただいたんですけど、盛り上がり過ぎて、悩んでいることを忘れちゃうくらい楽しかったです」とコメント。
また「キンタロー。さんが僕のモノマネをやってくださったのですが、それが昔の僕に、僕がやるより多分似ていると思うので、是非皆さんに見ていただきたいと思います。珠代さんにも、新喜劇の話だったりすごく真面目なお話も聞くことができました。面白かったり、真面目なお話を聞けたり、めちゃめちゃ面白かったので、是非見てください！！」とアピールした。
■島田珠代＆キンタロー。 収録後インタビュー
―― 全4回の収録お疲れ様でした！収録の感想をお聞かせください。
島田珠代：収録4本目、放送で言うと第1話でとんでもない事件が起きましたね（笑）
キンタロー。：そうですね（笑）。今回の収録、珠代姉さんがリハーサルの時から全部全力で「た・ま・よ！！！」って、マンキンのテンションでやられていて。毎回リハが終わる度にスタッフさんから「すみません…もうちょい短めで…」って言われるくらい（笑）。その姿勢に私は感動していたんですけど、収録4本目（初回放送分）の本番で、急にガス欠を起こされて（笑）
珠代：放送されるのかはわからないですけど、急に「・・・・・・！」ってフリーズしまして（笑）。
キンタロー：なんのグラデーションもなく急に（笑）。でもそのくらいリハからずっと全力でやられていたので、すごいな〜って。
珠代：ほんとにね…やりきったんです島田珠代！ほんとに「トンチキ保健室」に懸けていました。だからほんとに見て欲しいんですよ！
―― 第１話のゲストは寺田心さんでした。
キンタロー：やっぱりモノマネ稼業をしてたら、ご本人の公認が本当に要となってくるんですが、寺田心くんがまさかのOKをくれたので、これを機に惜しげなく出していこうかなと思います。
珠代：キンちゃんが心くんの子役時代のモノマネを披露したんですけど、私も「負けちゃダメだ！」と心がうずいて、とあるモノマネを披露したんですけど、放送では使えないことをやってしまって（笑）。でも、悔いはないです。
―― 珠代さんとキンタロー。さんのタッグで初めての冠番組でしたがいかがでしたか？
珠代：良かったです…夢やったキンちゃんとの番組がやれて。多分お互いに面白いと思ってるから、楽しかったよね？なんかね。
キンタロー：楽しかったです。すごく勉強にもなりましたし、珠代姉さんが芸歴39年で培った本当にタメになるアドバイスも聞けましたから。
珠代：急に真面目にしゃべり出すから気持ち悪かったよね（笑）
キンタロー：さっきまでボケていたのに急に真面目に（笑）。
珠代：だから、笑いと真剣味と色々混ざっていて、ただのお笑い番組ではない。
キンタロー：笑いか真剣味か、白か黒しかない。中間がないです。疲れる時も中間なく急に来た（笑）
珠代：（笑）。すべてにおいて100か0の、良い番組になったと思うので、是非見て欲しいです！
キンタロー：絶対見て欲しいです！