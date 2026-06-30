苦しむ救援陣の中で奮闘していた左腕

ツインズは29日（日本時間30日）、アンソニー・バンダ投手を広背筋の痛みで15日間の負傷者リスト（IL）に登録したと発表した。今季ここまで手薄な救援陣を支えてきた32歳のリリーフ左腕だが、戦線復帰には相当の時間を要する見込み。1週間前には大谷翔平投手ら古巣ドジャースの元同僚たちと笑顔で再会を喜んでいたばかりだった。

非情な現実に襲われた。MLB公式サイトのツインズ番を務めるマシュー・リーチ記者が29日（同30日）、自身のSNSで、バンダの怪我について語ったデレク・シェルトン監督のコメントを紹介。「深刻であり、（復帰には）数週間ではなく数か月を要する」としつつ「彼個人にとっても、そしてチームにとっても非常に大きな打撃となる」と、指揮官は長期離脱が避けられない見通しであることを明かした。

バンダは今年2月上旬、ドジャースからDFA（40人枠から外す措置）となり、そのわずか6日後にトレードでツインズへと移籍。新天地となったミネソタでは、昨年のトレード期限でリリーバーを数多く手放した影響でブルペン構築に苦しむチームの台所事情もある中で、ここまで39試合に登板。34回1/3を投げて2勝0敗、防御率4.46と苦しみながらもタフにマウンドに上がり続け、リーグでワーストレベルのブルペンを支えてきた。

IL入りが発表される7日前、22日（同23日）に本拠地ターゲット・フィールドで行われたドジャース戦の試合前には、バンダはフィールド上で大谷をはじめとするドジャースの選手たちと熱いハグや握手を交わし、笑顔で再会を終えたばかりだった。そこからわずか1週間での暗転。レギュラーシーズン残り約3か月というタイミングで“長期離脱”となり、29日（同30日）時点で勝率5割を切るチームにとっては苦しさを増すことになりそうだ。（Full-Count編集部）