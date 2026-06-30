ETF売買動向＝30日寄り付き、日経レバの売買代金は412億円と低調 ETF売買動向＝30日寄り付き、日経レバの売買代金は412億円と低調

30日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比20.3％増の899億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同28.6％増の695億円となっている。



個別では上場インデックスファンド米国債券（為替ヘッジなし） <1486> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ Ｓ＆Ｐ ５００ 配当貴族指数 <364A> 、グローバルＸ Ｓ＆Ｐ５００ キャッシュフロー <356A> 、グローバルＸ 超短期円建て債券 ＥＴＦ <502A> 、スマートＥＳＧ３０総合（ネットリターン） <2071> など14銘柄が新高値。ｉシェアーズ 円高フォーカスＥＴＦ <488A> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ エネルギー指数上場投資信託 <1685> が4.23％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＴＩＰ ＦａｃｔＳｅｔ 台湾 <412A> が3.80％高、ＳＭＤＡＭ Ａｃｔｉｖｅ ＥＴＦ <349A> が3.36％高、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> が3.21％高、グローバルＸ シルバー ＥＴＦ（為替ヘッジあり） <578A> が3.10％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ 新成長インフラ－日本株式 <2847> は4.11％安と大幅に下落している。



日経平均株価が1039円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金412億3300万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均464億9700万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が73億8600万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が50億6500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が43億円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が33億1400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が26億200万円の売買代金となっている。



株探ニュース