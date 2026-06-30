31歳・川栄李奈「決断をたくさんしました」 AKB48時代の光と影…生き様を激白へ
俳優の川栄李奈（31）が、6月30日午後6時から配信する対談番組「Short Hope」（全4回 毎週火曜日に更新）に出演する。AKB48時代の葛藤や俳優転身への覚悟、さらに2026年に所属事務所から独立した決意について告白する。
【写真】真剣な表情…番組に登場した川栄李奈
番組では、川栄が、自身の人生を振り返りながらこれまで公にしてこなかった思いを告白。AKB48で選抜メンバーとして活躍し、バラエティー番組でも人気を集めた当時について、「毎日泣いていた」「修行でした」「人生で一番きつかったです」と振り返り、華やかな活躍の裏で抱えていた葛藤を明かした。
また、幼少期から人見知りで、「感情を出せない子供だった」「無口でした」と自身の性格を回顧。アイドル活動を通して、自分自身を解放できるようになった過程についても語っている。
さらに、AKB48時代に起きた出来事をきっかけに、「明日死んじゃうかもしれない」「絶対に生きたい」と強く感じるようになったとし、その経験が俳優として歩む覚悟につながったことを自らの言葉で打ち明けた。
今年、所属事務所から独立した川栄は、「決断をたくさんしました」「自分の心を大切にしたい」と現在の心境を告白。「人の期待に応えるのではなく、自分の期待に応えたい」という言葉に込めた思いについても語っている。
番組では、ゲストが自身の生き様をテーマにスタイリングへ挑む企画も展開。川栄はテーマに「生きる」を掲げ、新たな道を歩み始めた現在の覚悟を表現した姿を披露する。
【写真】真剣な表情…番組に登場した川栄李奈
番組では、川栄が、自身の人生を振り返りながらこれまで公にしてこなかった思いを告白。AKB48で選抜メンバーとして活躍し、バラエティー番組でも人気を集めた当時について、「毎日泣いていた」「修行でした」「人生で一番きつかったです」と振り返り、華やかな活躍の裏で抱えていた葛藤を明かした。
さらに、AKB48時代に起きた出来事をきっかけに、「明日死んじゃうかもしれない」「絶対に生きたい」と強く感じるようになったとし、その経験が俳優として歩む覚悟につながったことを自らの言葉で打ち明けた。
今年、所属事務所から独立した川栄は、「決断をたくさんしました」「自分の心を大切にしたい」と現在の心境を告白。「人の期待に応えるのではなく、自分の期待に応えたい」という言葉に込めた思いについても語っている。
番組では、ゲストが自身の生き様をテーマにスタイリングへ挑む企画も展開。川栄はテーマに「生きる」を掲げ、新たな道を歩み始めた現在の覚悟を表現した姿を披露する。