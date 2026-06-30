鉄人認定チャレンジ 第1回 【初級編】日本の鉄鋼石の輸入先でもっとも多い国はどこ?
車やビル、線路、家電製品など、私たちの暮らしを支える「鉄」。鉄の作り方や特徴、環境との関わりなどを紹介する連載「クイズで学ぶ! 鉄の魅力」では、鉄にまつわるさまざまな知識を紹介してきました。
本連載では、それらの知識をクイズ形式で楽しくおさらいします。もちろん、今回初めて読む方でも楽しめる内容です。あなたは何問正解できるでしょうか?
日本の鉄鋼石の輸入先でもっとも多い国はどこ?
1.メキシコ
2.中国
3.オーストラリア
正解は、下にスクロールをしてチェック!
正解はこちら!
※画像はイメージ
正解は【オーストラリア】
鉄鋼石の輸入先はオーストラリアが最も多く、約6割を占めています。続いてブラジルなどです。大型の専用船で海を超えて運ばれてくるのです。
▶連載【クイズで学ぶ! 鉄の魅力】はこちら
本連載では、それらの知識をクイズ形式で楽しくおさらいします。もちろん、今回初めて読む方でも楽しめる内容です。あなたは何問正解できるでしょうか?
日本の鉄鋼石の輸入先でもっとも多い国はどこ?
1.メキシコ
2.中国
3.オーストラリア
正解は、下にスクロールをしてチェック!
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正解は【オーストラリア】
鉄鋼石の輸入先はオーストラリアが最も多く、約6割を占めています。続いてブラジルなどです。大型の専用船で海を超えて運ばれてくるのです。
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