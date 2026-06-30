書籍制作の原資を作るべくクラウドファンディング！ 政治思想研究集団メタウォーク「山内雁琳初の単行本出版クラウドファンディング」

記事ポイント メタウォークが山内雁琳初単行本をCF出版CFは2026年8月20日まで目標220万円トークライブ「大学の終わり、人文学の始まり」開催 メタウォークが山内雁琳初単行本をCF出版CFは2026年8月20日まで目標220万円トークライブ「大学の終わり、人文学の始まり」開催

政治思想研究集団メタウォークが、哲学者、社会政治批評家の山内雁琳の初の著作を刊行するためにクラウドファンディングを実施します。

あわせて、同書のプロモーションとなるトークライブも開催されます。

現代政治思想とアカデミズムの諸問題を研究する集団“メタウォーク”が、書籍制作と出版キックオフイベントを進める企画です。

政治思想研究集団メタウォーク「山内雁琳初の単行本出版クラウドファンディング」

主宰：山内雁琳(メタウォーク)目標金額：220万円(1ガンリン！)期日：2026年8月20日まで資金の用途：書籍の制作・販管費、リターン発送費など

山内雁琳が、当時の全ての事象を検証し、あわせて現代アカデミズムを席巻する“キャンセルカルチャー”について批判的論考を加える書籍を刊行します。

政治思想研究集団“メタウォーク”は全面的なバックアップを実施し、書籍制作の原資を作るべくクラウドファンディングを行います。

リターンには、書籍を発売前にお届けする内容、ゲストによる特別寄稿の小冊子、著者による現代思想の特別講義の参加権・動画視聴権などが用意されています。

刊行の経緯と書籍のテーマ

とある歴史学者のフェミニズム批判がネットで炎上し、一時は同氏のアカデミックポスト解任にまで発展した、いわゆる“オープンレター騒動”が刊行の経緯として紹介されています。

山内雁琳はこの動きに批判的なコメントを加え、これを名誉棄損とされ訴訟にまで発展し、結果として量刑相場を大きく超える220万円もの賠償が確定しました。

“1GRN(ガンリン)＝220万円”という単位はネットミームにまでなりました。

書籍は、左派リベラリズムが圧倒的な支配を見せる現代のアカデミア、ならびに対抗する言論を社会的に抹殺するキャンセルカルチャーについて、論考と批判を加える一冊として執筆中です。

山内雁琳の活動と専門分野

山内雁琳は、哲学者、社会政治批評家です。

九州大学文学部仏文学研究室を卒業後、京都大学大学院文学研究科思想文化学専攻宗教学専修にて修士号を取得しています。

同大学博士後期課程指導認定退学後、各種論壇誌やメディア・イベントセミナーにて社会政治および哲学批評を中心に活動を行っています。

専門はベルクソン研究及びフランス現代哲学、近代日本哲学です。

著書に『道徳教育はどうあるべきか：歴史・理論・実践』『現代フランス哲学入門』があります。

トークライブ「大学の終わり、人文学の始まり」

タイトル：大学の終わり、人文学の始まり――「大学後」の知の共同体を考える(仮)主宰：情況出版開催日時：2026年7月20日 15:00開場 15:30スタート会場：GOX TOKYO登壇者：山内雁琳、伊藤滉一郎、桑原旅人、塩野谷恭輔

トークライブは、同書のプロモーションであり、出版キックオフイベントとして共催されます。

会場はGOX TOKYOで、東京メトロ副都心線・都営大江戸線、東新宿駅A1出口から徒歩3分の場所です。

登壇者には、哲学者、社会政治批評家の山内雁琳、教育問題総合を専門とする伊藤滉一郎、ジャック・ラカン研究を専門とする桑原旅人、『情況』6期元編集長の塩野谷恭輔が名を連ねています。

刊行予定の書籍は、ネット上の騒動や訴訟に至った経緯を出発点に、現代アカデミズムと言論空間をめぐる論点へつなげて読む一冊です。

トークライブでは、山内雁琳に加えて教育問題やラカン研究、『情況』編集に関わる登壇者が集まり、「大学後」の知の共同体というテーマを多面的に扱います。

政治思想研究集団メタウォーク「山内雁琳初の単行本出版クラウドファンディング」の紹介でした。

よくある質問

Q. クラウドファンディングの期日はいつまでですか？

A. クラウドファンディングの期日は2026年8月20日までです。

)です。

Q. リターン内容には何がありますか？

A. リターン内容には、書籍を発売前にお届けする内容、ゲストによる特別寄稿の小冊子、著者による現代思想の特別講義の参加権・動画視聴権などがあります。

Q. トークライブはいつ開催されますか？

A. トークライブ「大学の終わり、人文学の始まり――「大学後」の知の共同体を考える(仮)」は、2026年7月20日に開催されます。

15:00開場、15:30スタートです。

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