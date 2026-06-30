AI時代の成長支援を掲げる！GienTech Japan「代表取締役社長交代のお知らせ」

記事ポイント GienTech Japan等で高 原氏が代表取締役社長就任高 原氏、GienTechグループでIT開発管理23年GienTech Japanの金融・通信・医療・製造向けIT支援 GienTech Japan等で高 原氏が代表取締役社長就任高 原氏、GienTechグループでIT開発管理23年GienTech Japanの金融・通信・医療・製造向けIT支援

GienTech JapanとGienTech Consulting Japanが、代表取締役社長交代を発表しました。

2026年5月31日付で小早川 泰彦が退任し、後任として高 原が就任しています。

GienTech Japan「代表取締役社長交代のお知らせ」

発表日：2026年6月18日 15:00就任日：2026年5月31日就任者：高 原(こう げん)対象：GienTech Japan、GienTech Consulting Japan

上海に本社を置くグローバルカンパニーGienTechの日本法人であるGienTech JapanおよびGienTech Consulting Japanで、代表取締役社長の交代が発表されました。

高 原は、GienTech Japan及びGienTech Consulting Japanの代表取締役社長に就任しています。

発表では、AIをはじめとする技術革新、企業活動や社会の変化、先進技術の活用が語られています。

高 原の略歴と経験

2001年：現GienTechグループへ入社経験：IT開発管理に23年経験：金融IT分野で20年以上歴任：営業部長、事業部長、海天の代表取締役、GienTech Japan取締役副社長

高 原は、2001年に現GienTechグループへ入社後、IT開発管理と金融IT分野で経験を重ねています。

大規模開発のマネジメントや品質管理に精通し、金融業界のIT発展を牽引しています。

営業部長や事業部長を歴任し、GienTech Japan取締役副社長を経て現職に至ります。

就任コメントに示された方針

就任にあたり、高 原はAIをはじめとする技術革新によって、取り巻く環境が大きく変化していると述べています。

技術が進化しても、その価値を生み出すのは人であり、技術は未来を切り拓くための手段であるという考えが示されています。

GienTech Japanの使命は、技術やシステムにとどまらず、お客様の挑戦に寄り添い、成長と変革を支えるパートナーであり続けることです。

AIをはじめとする先進技術を活用しながら、お客様が新たな価値を創造し、持続的な成長を実現できるよう支援していく方針です。

GienTech JapanとGienTech Consulting Japanの事業領域

GienTech Japan：IT・ビジネスコンサルティング、システム開発、BPOサービスGienTech Consulting Japan：ビジネスコンサルティング、ITコンサルティング対象業界：金融、通信、医療、製造、保険などウェブ

GienTech Japanは、世界で約4万人以上の従業員を擁する中国発のグローバルIT企業、GienTechの日本法人です。

金融、通信、医療、製造など幅広い業界に向けて、IT・ビジネスコンサルティングや中国オフショアを活用したシステム開発、BPOサービスを手がける企業です。

GienTech Consulting Japanは、金融、保険、製造、通信など幅広い業界向けに、ビジネスコンサルティングおよびITコンサルティングを提供しています。

新体制の背景には、IT開発管理や金融IT分野で積み重ねてきた経験があり、事業領域ごとの支援体制を見るうえでの手がかりになります。

AIなどの先進技術を手段として位置づける方針から、システム開発やコンサルティングを通じて企業の成長と変革に寄り添う姿勢が伝わります。

GienTech Japan「代表取締役社長交代のお知らせ」の紹介でした。

よくある質問

Q. GienTech JapanとGienTech Consulting Japanの代表取締役社長に就任したのは誰ですか？

A. 2026年5月31日付で、高 原(こう げん)がGienTech Japan及びGienTech Consulting Japanの代表取締役社長に就任しています。

Q. 高 原はどのような経験を持っていますか？

A. 高 原は2001年に現GienTechグループへ入社し、IT開発管理に23年、金融IT分野で20年以上の経験を持つ上級エキスパートです。

Q. GienTech Japanはどのようなサービスを提供していますか？

A. GienTech Japanは、金融、通信、医療、製造など幅広い業界に向けたIT・ビジネスコンサルティング、システム開発、BPOサービスを提供しています。

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