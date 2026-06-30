【ゴンチャ】ゴンチャ「貢茶 ジャスミンミルクティー」がセブン‐イレブンに登場 人気メニューをペットボトルで再現
セブン‐イレブンはきょう30日、ゴンチャとキリンビバレッジが共同開発した新商品「貢茶 ジャスミンミルクティー」を全国で発売した。ゴンチャ店舗の人気メニュー「ジャスミングリーン ミルクティー」を参考に開発したペットボトル飲料で、華やかなジャスミンの香りとミルクのコクを楽しめる夏向けの1本となっている。
【画像】ペットボトルの見た目もさわやか！『貢茶 ジャスミンミルクティー』
商品は、ゴンチャ店舗で人気を集める「ジャスミングリーン ミルクティー」を参考に開発。特級茶葉を100％使用し、茶葉に適した温度で抽出することでジャスミンの華やかな香りを引き立てた。コクのあるミルクとバランスよく組み合わせることで、すっきりとした甘さと後味に仕上げ、暑い季節でも飲みやすい味わいを実現したという。
ゴンチャのペットボトルシリーズは、店舗で親しまれているティーメニューの魅力を手軽に楽しめる商品として展開している。今回発売する『貢茶 ジャスミンミルクティー』は、香り高いジャスミンティーをベースにした新フレーバーとしてラインアップに加わる。
担当者は「ジャスミンの上品な香りとミルクのコクがバランスよく仕上げられ、すっきりと飲める夏にぴったりの味わいだ。ひと口飲むだけで日常が少し特別になるような癒やしのひとときを届けたい」とコメントしている。
■商品概要
『貢茶 ジャスミンミルクティー』
・発売日：6月30日から順次（期間限定）
・容量・容器：400ml・ペットボトル
・価格：203.04円（税込）
・販売場所：全国のセブン-イレブン（※一部店舗では取り扱いなし）
【画像】ペットボトルの見た目もさわやか！『貢茶 ジャスミンミルクティー』
商品は、ゴンチャ店舗で人気を集める「ジャスミングリーン ミルクティー」を参考に開発。特級茶葉を100％使用し、茶葉に適した温度で抽出することでジャスミンの華やかな香りを引き立てた。コクのあるミルクとバランスよく組み合わせることで、すっきりとした甘さと後味に仕上げ、暑い季節でも飲みやすい味わいを実現したという。
担当者は「ジャスミンの上品な香りとミルクのコクがバランスよく仕上げられ、すっきりと飲める夏にぴったりの味わいだ。ひと口飲むだけで日常が少し特別になるような癒やしのひとときを届けたい」とコメントしている。
■商品概要
『貢茶 ジャスミンミルクティー』
・発売日：6月30日から順次（期間限定）
・容量・容器：400ml・ペットボトル
・価格：203.04円（税込）
・販売場所：全国のセブン-イレブン（※一部店舗では取り扱いなし）