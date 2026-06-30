近鉄京都線では、6月29日に普通電車が脱線した事故で運転見合わせが続いていましたが、30日午前7時半頃、全線で運転を再開しました。

【写真を見る】【速報】「動いてくれてホッとした」脱線から丸一日 近鉄京都線全線で運転再開 京都駅

乗客は「ゆっくり走っていた」「きのうは大変だった、動いてくれてほっとした」などと再開を喜びました。

29日午前5時過ぎ、近鉄京都線の京都駅で始発の4両編成の普通電車が出発して120メートルほどで脱線しました。この事故で乗客乗員33人にけがはありませんでした。

近畿日本鉄道によりますと、脱線した時の速度は時速20kmほどで始発前の点検では線路の分岐器に異常は認められなかったということです。

一方、運転士は「分岐器を通過後後ろから引っ張られるように感じて停車させた」などと話しているということです。

脱線した車両は線路に戻された後、30日午前3時すぎに別の車両に接続される形で、移動作業が行われました。

事故から一夜明けた30日も一部区間で運転を見合わせていましたが、午前7時半頃に全線で運転が再開しました。

国の運輸安全委員会は鉄道事故調査官を派遣し、引き続き事故の原因を調べています。