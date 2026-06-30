【W杯2026】高木菜那、ブラジル戦リアタイ→4時間後に生放送 『ラヴィット！』“シーズンレギュラー最終日”に元気な姿
元スピードスケート選手の高木菜那（※高＝はしごだか／33）が30日、自身のXを更新。同日未明に行われた「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」決勝トーナメント1回戦の日本 VS. ブラジルをリアルタイムで観戦したことを明かした。
【写真】うさみみポーズでかわいい…『ラヴィット！』“シーズンレギュラー最終日”を迎えた放送直前の高木菜那
高木は午前2時27分に「2時にちゃんと起きて応援！！がんばれ！！！ #SAMURAIBLUE」とポストし、リアルタイムで試合を見守っていることを報告。続けて「がんばれがんばれ！！もうどきどきする。#サッカー日本代表」と連投した。
さらに午前7時45分には、「サッカー見たままラヴィットです！頑張るぞ！！！みんな見てね」と、この日がシーズンレギュラー最後となるTBS系バラエティー『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）に生出演することをアピールした。
なお、午前8時放送開始の同番組では、元気な姿を見せている。
【写真】うさみみポーズでかわいい…『ラヴィット！』“シーズンレギュラー最終日”を迎えた放送直前の高木菜那
高木は午前2時27分に「2時にちゃんと起きて応援！！がんばれ！！！ #SAMURAIBLUE」とポストし、リアルタイムで試合を見守っていることを報告。続けて「がんばれがんばれ！！もうどきどきする。#サッカー日本代表」と連投した。
さらに午前7時45分には、「サッカー見たままラヴィットです！頑張るぞ！！！みんな見てね」と、この日がシーズンレギュラー最後となるTBS系バラエティー『ラヴィット！』（月〜金 前8：00）に生出演することをアピールした。
なお、午前8時放送開始の同番組では、元気な姿を見せている。