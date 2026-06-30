水平線から海上花火が広がる！ 「大阪芸術花火2026」

記事ポイント 大阪芸術花火2026がりんくう公園で開催音楽と花火が約50分間ノンストップ展開マーブルビーチの夕日と海上花火 大阪芸術花火2026がりんくう公園で開催音楽と花火が約50分間ノンストップ展開マーブルビーチの夕日と海上花火

大阪芸術花火開催委員会が、2026年10月31日(土)に大阪府泉佐野市・りんくう公園マーブルビーチで「大阪芸術花火2026」を開催します。

同会場で2022年に初開催して以来、今年で5度目を迎える花火エンターテインメント“芸術花火”シリーズのイベントです。

遮るもののない大空と大阪湾が広がるロケーションで、音楽と花火がシンクロする演出や海上花火を楽しめます。

「大阪芸術花火2026」

開催日：2026年10月31日(土)花火打上げ予定：18：00〜会場：りんくう公園 マーブルビーチ、りんくうプレミアム・アウトレット裏遊歩道 芝スペース住所：大阪府泉佐野市りんくう往来南7-1主催：大阪芸術花火開催委員会 / 大阪ブランディング花火演出：大阪芸術花火DreamProject花火コレオグラファー：大矢亮入場者数：約24,000人雨天決行・荒天中止2026年11月1日(日)：世界一たのしいゴミ拾い

「大阪芸術花火2026」は、GREAT SKY ARTのプロデュースによる「芸術花火」シリーズの1つです。

日本の伝統的な花火と音楽をシンクロさせる花火エンターテインメントとして、りんくう公園マーブルビーチで開催されます。

関西国際空港に隣接するりんくうから、地域の魅力とともに世界へ発信する花火エンターテインメントとして進化を続けています。

音楽と花火が約50分間ノンストップで展開します

演出時間：約50分間制御単位：1/30秒単位演出要素：音楽のリズム・メロディー・楽器・歌詞・ボーカル

花火は、日本最高峰の花火師達による芸術玉を中心に組み合わせられます。

音楽のリズムや曲調にシンクロするよう綿密にプログラムされ、滞空時間や残存光も計算に入れた演出です。

喜怒哀楽のある映画のように、音楽と花火がノンストップで展開します。

花火師チームと花火コレオグラファーの演出が広がります

プロデュース：GREAT SKY ART花火師チーム：約20社受賞：International Illumination Award 2025 テクノロジー部門優秀賞

イベントプロデュースを手がけるHANABIコレクティブ・GREAT SKY ARTは、昨年7月に「モントリオール国際花火競技大会」に日本代表として出場しています。

さらに「International Illumination Award 2025」において、テクノロジー部門で優秀賞を受賞しました。

日本全国から集結した花火師チームと、花火コレオグラファーによる音楽シンクロ演出で、ノンストップの花火エンターテインメントが実現します。

マーブルビーチで夕日と海上花火を眺められます

会場：りんくう公園 マーブルビーチ観覧エリア：りんくうプレミアム・アウトレット裏遊歩道 芝スペースロケーション：大阪湾が広がるビーチ

会場は、遮るもののない大空と大阪湾が広がる開放的なロケーションです。

マーブルビーチから眺める夕日は、日本の夕陽百選に選ばれています。

夕日が沈んだ後は、水平線から打ち上がる豪華絢爛な海上花火が夜空を舞います。

席種ごとに海辺やアウトレットサイドから選べます

超早割期間：6/27(土)12:00〜8/31(月)23:59超早割：対象席種が期間限定1,000円OFFマーブルビーチサイド：エキサイティングシート、ビーチイス席、階段BOX席、カメラマンチケットアウトレットサイド：プロムナードイス席、テーブル席、丘の上テーブル席、ペアシート、プライベートバンガロー、車イスチケット市民割期間：6/27(土)12:00〜8/31(月)23:59市民割：泉佐野市民・田尻町民割(先着)

マーブルビーチサイドとアウトレットサイドに、複数の席種が用意されています。

海辺の観覧やテーブル席、ペアシート、プライベートバンガローなど、会場で過ごす人数や見たい場所に合わせて選べます。

車イスチケットは抽選受付です。

大阪湾が広がるりんくう公園で、音楽と花火が重なる芸術花火を眺められます。

水平線に沈む夕日から海上花火へ移る時間まで、マーブルビーチのロケーションとともに過ごせます。

大阪芸術花火開催委員会「大阪芸術花火2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「大阪芸術花火2026」はいつ開催されますか？

A. 2026年10月31日(土)に開催されます。

花火打上げ予定は18：00〜で、雨天決行・荒天中止です。

Q. 会場はどこですか？

A. 会場は、りんくう公園 マーブルビーチと、りんくうプレミアム・アウトレット裏遊歩道 芝スペースです。

住所は大阪府泉佐野市りんくう往来南7-1です。

Q. 「大阪芸術花火2026」ではどのような演出がありますか？

A. 日本最高峰の花火師達による芸術玉を中心に、音楽のリズムや曲調にシンクロする花火が約50分間ノンストップで演出されます。

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